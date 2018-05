Trumpilta uusi isku kansainväliselle sopimiselle

Presidentti Donald Trump ilmoitti odotetusti Yhdysvaltain vetäytyvän Iranin ydinsopimuksesta. Trump on kritisoinut sopimusta useasti, ja sen purkaminen kuului hänen vaalilupauksiinsa. Kovan linjan Iran-kriitikkojen ilmaantuminen presidentin avustajakuntaan on viime aikoina antanut lisää viitteitä siitä, että Trump aikoo lunastaa lupauksensa.

Iranin ydinsopimusta on Yhdysvalloissa pidetty riittämättömänä laajemminkin, ja myös asiantuntijat myöntävät sen puutteet. Muut allekirjoittajamaat ovat kuitenkin yhä sopimuksen takana. Britannia, Ranska, Saksa, Venäjä ja Kiina reagoivat Trumpin päätökseen pettymyksellä ja ärtymyksellä.

Trump on koko presidenttikautensa ajan pyrkinyt kumoamaan edeltäjänsä Barack Obaman päätöksiä. Hän on myös osoittanut, ettei usko kansainvälisten suhteiden hoitamiseen yleissitovilla sopimuksilla vaan voimapolitiikalla ja vahvojen johtajien välisillä henkilösuhteilla. Iranin ydinsopimuksesta vetäytyminen on Trumpille johdonmukainen askel valitsemallaan polulla.

Trumpin politiikan seurauksia on vielä vaikea arvioida, sillä hän on toistaiseksi keskittynyt irtisanomaan sopimuksia tarjoamatta tilalle uusia avauksia. Iran-sopimuksen kohdalla ratkaisevaa on Iranin reaktio. Tyytyykö Iran sopimukseen, jossa Yhdysvallat ei ole mukana, vai onko edessä vastatoimia tai uusia neuvotteluja? Ja kuinka Iran reagoi, kun Yhdysvallat asettuu Lähi-idän valtapolitiikassa yhä selvemmin Israelin ja Saudi-Arabian rinnalle?

Trump pyrkii toimissaan maksimoimaan Yhdysvaltain edun, mutta toistaiseksi on epäselvää, onko maa hänen politiikkansa todellinen voittaja. Häviäjät on helpompi osoittaa. Ne ovat sopimuksiin perustuva maailmanpolitiikka, jolle Iranin ydinsopimuksen vesittyminen on jälleen uusi isku, sekä Eurooppa-vetoinen diplomatia, jonka johdolla sopimuksia on neuvoteltu.

Trumpin päätös hämärtää myös hänen ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin suunnitellun tapaamisen asetelmia. Pohjois-Korean ydinpelotteen purkamisesta voi olla vaikea päästä sopimukseen, kun Yhdysvallat on juuri osoittanut, että maan solmimiin sopimuksiin voi luottaa vain niin kauan kuin niihin sitoutunut johtaja on vallassa.