Trumpin vuosi on ollut rymistelyä posliinikaupassa

Vajaa vuosi sitten Yhdysvaltain väistyvä presidentti Barack Obama totesi jäähyväispuheessaan Chicagossa: ”Me teimme sen.”

Yhdysvallat oli noussut finanssikriisistä ja taantumasta. Uusia työpaikkoja syntyi ja jopa perinteinen autoteollisuus oli alkanut elpyä. Obama ei koskaan ollut kaikkien amerikkalaisten presidentti, mutta jäähyväisissään hän tähdensi valistuksen arvoja kuten uskoa järkeen ja oikeuteen Yhdysvaltain menestyksen ja tulevaisuuden tekijöinä.

Nyt Yhdysvallat tuntuu vaeltaneen lähes vuoden kuin sumussa. Republikaanien tunnuseläin on norsu. Epävakaasti viestittelevä ja helposti kiihtyvä presidentti Donald Trump on rymistellyt kuin norsu posliinikaupassa, oli kyseessä sitten ulko- tai sisäpolitiikka, lähipiiri tai oma etu. Moni vaalilupaus on yhä täyttämättä, ja seuraavat kongressivaalit ovat jo marraskuussa.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa presidentin yksi entinen kampanja- ja strategiapäällikkö syyttää presidentin poikaa maanpetoksesta ja toinen liittovaltion erityissyyttäjää sekä apulaisoikeusministeriä valtuuksien ylittämisestä Venäjä-tutkinnassa.

Tuore paljastuskirja kertoo presidentin tyttärenkin haaveilevan presidenttiydestä. Presidentti Trumpin juristit syyttävät puolestaan paljastuskirjan päälähdettä eli entistä kampanja- ja strategiapäällikköä vaitiolosopimuksen rikkomisesta sekä Trumpin perheen ja yhtiön herjaamisesta.

Presidentti sanoo entisen johtavan ideologinsa menettäneen järkensä. Valkoisen talon tiedottajan mukaan osa kirjan väittämistä on täysin epätosia – mikä tosin on tavallaan loogista, kun väitteiden esittäjä johtaa jälleen työkseen äärioikeistolaista valemediaa. Mutta kirjan Fire and Fury: Inside the Trump White House uskottavuutta lisäävät siihen haastatellut yli 200 Trumpin lähipiiriläistä.

Jo vuosi sitten Yhdysvaltain keskeiset tiedustelupalvelut pitivät raportoituja tietoja Trumpin vuosia kestäneistä Venäjä-yhteyksistä luotettavina. Trump kiisti tiedot noitavainona, mutta vaalikampanjan Venäjä-yhteyksiä on tutkittu koko virkakauden ajan.

Yksi Trumpin vaalilupauksista oli ”Washingtonin eliitin kurinpalautus”. Monien mielissä vaatimus voi alkaa tuntua yhä tarpeellisemmalta nimenomaan Valkoisessa talossa.