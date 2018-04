Turvaverkosta paljastui lapsen mentävä aukko

Lasten hyvinvointia mitattaessa Suomi kuuluu maailman parhaisiin maihin. Esimerkiksi YK:n lastenavun järjestön Unicefin ja Pelastakaa Lapset -järjestön vertailuissa Suomi sijoittuu toistuvasti kärkisijoille. Lasta suojelevat yhteiskunnan turvaverkot ovat kansainvälisessä mittakaavassa arvioituna vahvat.

Liian usein verkoista paljastuu kuitenkin reikiä. Jyväskyläläisvanhemmat pitivät lastaan lähes kymmenen vuoden ajan eristyksissä yhteiskunnan tarjoamista palveluista (KSML 13.4.).

Lasta ei käytetty neuvolassa eikä terveydenhuollossa, hän ei saanut esiopetusta eikä käynyt koulua. Kun lapsi pääsi 10-vuotiaana palvelujen piiriin, hänen havaittiin olevan vuosia ikäisiään jäljessä sekä fyysisissä valmiuksissa että tiedoissa ja taidoissa.

Tapaus on huolestuttava ja monin tavoin järkyttäväkin. Erityisen käsittämätöntä on, että vanhempien ilmoittaman kotiopetuksen tasoa ja tuloksia ei kunnolla valvottu. Arviointikäyntejä oli yritetty järjestää, mutta kun vanhemmat ja lapsi eivät niille saapuneet, ne jäivät tekemättä. Kuitenkin kouluikäisillä juuri koulun pitäisi olla se turvaverkko, jonka kautta yhteiskunnan palvelut tavoittavat niitä tarvitsevat lapset.

Jyväskyläläislapsen ongelmat paljastuivat lopulta, kun vanhemmat itse päättivät laittaa hänet kouluun. Herää kysymys, kuinka kauan eristys olisi saanut jatkua ja kuinka pahoiksi lapsen ongelmat kärjistyä ennen kuin yhteiskunnan omat havaitsemismekanismit olisivat toimineet.

Koulun toimintaa tapauksessa on syytä selvittää tarkemmin. Neuvolapalvelut ja varhaiskasvatus ovat perheille annettavia palveluja, joista perheillä on oikeus kieltäytyä.

Kouluiässä lapsi siirtyy kuitenkin lakisääteisen oppivelvollisuuden piiriin, ja velvollisuuden täyttämistä olisi kontrolloitava tarkemmin kuin Jyväskylän tapauksessa on tehty. Onko kysymys yksittäisestä epäonnistumisesta vai onko taustalla vääränlaisia käytäntöjä tai muita rakenteellisia ongelmia?

Tapauksessa onnellista on, että laiminlyöty lapsi on kehittynyt uudessa kasvuympäristössään nopeasti. Viranomaisten toiminta on kuitenkin nyt käytävä läpi ja minimoitava vastaavan tapauk­sen toistumisen mahdollisuus.