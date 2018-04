Työntekijäpula luo eriarvoisuutta sosiaalipalveluissa

Sosiaalialan palveluista tehdyt valitukset ja selvityspyynnöt ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa Keski-Suomessa. Tämä käy ilmi Keski-Suomen sosiaaliasiamiehen tuoreesta selvityksestä. Kaksi vuotta sitten sosiaaliasiamiehen selvitettäväksi tuli maakunnasta 549 asiaa. Viime vuonna enää 433. Tämä suunta on jatkunut jo pitempään.

Eniten yhteydenottoja aiheuttivat tyytymättömyys toimeentulotuen käsittelyyn ja lastensuojelua koskeviin palveluihin.

Selvityksessä nostetaan esille huoli Keski-Suomea – ja koko valtakuntaa – vaivaavasta sosiaalityöntekijäpulasta. Se aiheuttaa alueellista eriarvoisuutta. Eri kuntien asukkaat voivat olla hyvinkin erilaisessa asemassa sosiaalityön palvelujen saatavuudessa. Monissa kunnissa ongelmaa on ratkottu kääntymällä yksityisten sosiaalialan yritysten puoleen.

Yksityisten firmojen palvelut ovat usein tarpeen, mutta vain osassa palveluja. Kunnassa tulee olla myös virkasuhteisia sosiaalityöntekijöitä, jotka pystyvät tekemään muun muassa lasten sijoitusta koskevia päätöksiä.

Työntekijäpula aiheuttaa myös työntekijöiden tiheää vaihtuvuutta. Asiakas ei välttämättä aina ehdi edes kunnolla tavata hänelle nimettyä sosiaalityöntekijää, kun työntekijä on jo vaihtunut toiseen. Tämä heikentää sosiaalityön vaikuttavuutta ja työn laatua.

Työpaikan vaihtaminen on usein tarttuvaa, koska jäljelle jääneiden työmäärä kasvaa entisestään. Siksi myös jäljelle jääneet ovat pian valmiita vaihtamaan työpaikkaa.

Tällaisessa tilanteessa kunnissa saatetaan turvautua ehkä liiankin helposti yksityisten firmojen keikkatyyppisiin palveluihin. Kroonista sosiaalityöntekijäpulaa ei aina edes yritetä ratkaista rekrytoimalla riittävästi vakituisia sosiaalityöntekijöitä ja pyrkimällä näin kohtuullistamaan heidän työmääräänsä.

Joissakin kunnissa sosiaalityöntekijöitä on pyritty rekrytoimaan hieman peruspalkkaa paremmalla palkalla. Tehokas houkutin rekrytointiin on myös työmäärän kohtuullisuus. Se useimmiten edellyttää riittävää määrää kollegoita. Hyvälläkään palkalla ei työtä jaksa tehdä, jos kuormittavan työn urakka on hoidettava yksin.

