Tykkylumien tuhoissa on nyt vaarallisin vaihe

Tykkylumi aiheutti Kainuussa alkuvuodesta useiden päivien sähkökatkoja. Pahimmillaan sähköttömiä kotitalouksia oli useita tuhansia.

Nyt yhteiskunta palveluineen on taas raiteillaan, mutta tuhoja metsissä ei ole päästy kunnolla edes arvioimaan.

Tykkylumitilanne Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon metsissä on edelleen poikkeuksellinen. Liikkuminen ja varsinkin työskentely tykkylumialueilla on hengenvaarallista, sillä vioittuneet puut voivat katketa lumikuorman alla täysin yllättäen. Pakkaset ja lumisateet voivat vielä pahentaa tilannetta.

Vahinkojen kokonaismäärä paljastunee vasta keväällä lumien alkaessa sulaa. Joka tapauksessa niin Ylä-Kainuussa kuin Pohjois-Karjalassakin puhutaan kymmenistätuhansista kuutiometreistä. Lisäksi tuhot ovat niin hajallaan, että puu jää keräämiskustannuksien vuoksi pääosin metsiin.

Korjaamiskelpoinen puu on pääosin pirstoutunutta, joten se kelpaa vain kuitupuuksi. Tukin hinta olisi noin kolminkertainen. Finanssiala arvioi, että yksityisomistuksessa olevista metsistä on lumivahinkojen varalta vakuutettu vain noin kolmannes.

Koska lumen peittämä maaperä ei ole päässyt jäätymään, puita on kaatunut myös juurineen. Metsäkoneiden käyttäjät ovat jo havainneet, että puut voivat työskennellessä kaatua täysin arvaamattomasti, kun latvassa on lumikuormaa eikä roudaton maa sido juuria.

Tykkylumen vaarat pitää tiedostaa myös Keski-Suomessa, vaikka maakunta ei tuhoaluetta olekaan. Metsänomistajia kiinnostaa tietysti metsäomaisuutensa tila, mutta malttia ja varovaisuutta ei voi korostaa liikaa.

Harrastajametsureilla ei ole asiaa tuhoalueille, ja muutakin liikkumista niillä on vältettävä, kun jopa metsäkoneen ohjaamosta poistuminen voi olla vaarallista. Metsä-alan ammattilaisten onkin syytä tarkistaa kaikki työpaikka- ja yrityskohtaiset työturvallisuusohjeet ja vielä täsmentää niitä kunkin kohteen mukaan.

Jos jalkatyötä tarvitaan, se on syytä tehdä työpareina sekä vaara-alueilla liikkumisista etu- ja jälkikäteen ilmoittaen. Tykkylumionnettomuuksille kun on tyypillistä, että yksin hätään joutunut ei saa hälytettyä apua, joka lisäksi on kaukana ja todella hankalien yhteyksien takana.