Uuden sairaalan kustannusarvio ja aikataulu pitävät

Suomessa on meneillään sairaalarakentamisen buumi. Sairaalainvestointeja on parhaillaan käynnissä tai suunnitteilla lähes 5 miljardilla eurolla. Keski-Suomen uusi keskussairaala Nova on näistä investoinneista mittavin. Sen rakentaminen alkoi vuonna 2016 ja nyt rakentaminen on jopa hieman aikataulusta edellä. Sairaalan on määrä valmistua vuonna 2020.

Rakennuksen kustannusarvio on 411 miljoonaa euroa. Hinta sisältää myös tuotantokeittiön ja pysäköintitalon rakentamisen. Lääkinnälliset laitteet sekä ICT-järjestelmä tuovat omat kustannuksensa kokonaishintaan. Novan hintalapuksi on arvioitu noin 500 miljoonan euroa.

Osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta (sote) myös asiakas- ja potilastietojärjestelmät kokevat myllerryksen. Sairaala Novan asiakas- ja potilastietojärjestelmä on parhaillaan kilpailutusvaiheessa. Sen hintalappua ei siis vielä tiedetä.

Kilpailutuksessa on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi mukana myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, jotka yhdessä kaavailevat yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Ratkaisu kertoo hyvästä ennakoinnista sinänsä sekavassa sote-tilanteessa.

Myönteistä on, että sairaala rakentamisen ja laitehankintojen kustannusarviot ovat jotakuinkin pitäneet paikkansa.

Rakennusten kustannusarvioiden tulee vastata sitä, mitä etukäteen kerrotaan. Kustannusarvion on pohjauduttava todelliseen arvioon – ei esimerkiksi optimistiseen toiveeseen.

Joskus kustannusarvion tekemisen ja rakentamisen aloittamisen välissä on pitkä viive. Tällöin on ymmärrettävää, jos kustannukset kasvavat arvioinnin jälkeen muun muassa inflaation vuoksi. Keski-Suomen keskussairaalan rakentamisessa näin ei ole käynyt. Rakentamiseen on päästy rivakasti, eikä kustannusarvio ole ehtinyt vanheta.

Keski-Suomi on saamassa modernin sairaalan, joka vastaa yliopistosairaaloiden tasoa. Uudenaikainen sairaala tuo maakuntaan elinvoimaisuutta ja se on alueelle tärkeä kilpailukykytekijä. Sairaala toimii myös merkittävänä yhteistyökumppanina monille teknologia-alan yrityksille. Nova takaa, että Jyväskylässä on tarjolla korkeatasoista terveydenhoitoa tulevaisuudessakin.