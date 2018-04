Vainoaminen on uhka myös sananvapaudelle

Journalisteihin ja muihin avoimesti omalla nimellään toimiviin ihmisiin kohdistuu johdonmukaista painostusta ja suoranaista uhkailua. Viime aikoina häirintä on entisestään koventunut, eikä tekijöitä ole nykylainsäädännön puitteissa saatu pysäytettyä.

Esimerkiksi Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen on saanut kuukausien ajan vihapostia ja tappouhkauksia, pahimmillaan parikymmentä päivässä. Häntä on seurattu jopa kotiovelle. Syy vainoamiseen on se, että Härkönen teki viime elokuussa jutun Turun puukotuksen uhreja auttaneesta Afganistanissa syntyneestä miehestä.

Suomalaisen median päätoimittajat julkaisivat viime viikolla kannanoton, jossa he vaativat toimittajien ja muiden julkisuudessa ammatillisesti toimivien ihmisten oikeusturvan parantamista. Päätoimittajat vetoavat kansanedustajiin ja virkamiehiin, jotka työkseen ajantasaistavat lainsäädäntöä vastaamaan uudenlaisiin ongelmiin. Hybridivaikuttamisen ja informaatio­sodan keinojen kovetessa on oltava rohkeutta muuttaa lainsäädäntöä ja tarkastella uudelleen vallitsevia oikeuskäytäntöjä.

Suuri osa häiritsijöistä toimii nimettöminä tai väärillä nimillä antaen vaikutelman spontaaniudesta. Osa esittää toimivansa sananvapauden tai muiden vapaan yhteiskunnan hienoimpien periaatteiden nimissä. Silti toiminta vaikuttaa usein masinoidulta ja järjestelmälliseltä. Pahimmillaan työtään tekevän toimittajan kohtaama häirintä ja kiusanteko on niin laajaa, että sitä voidaan pitää systemaattisena vainoamisena.

Vainoaminen tuli rangaistavaksi ja yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi vuonna 2014. Tunnusmerkistö täyttyy, jos sama henkilö toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee tai ottaa yhteyttä niin, että se voi aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta uhrissa.

Kunnianloukkausrikokset ovat asianomistajarikoksia. Jotta vainoaminen katsottaisiin yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi, siihen pitää liittyä yhteiskunnan julkinen intressi.

Toimittajan perustehtävä on kertoa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tämän työn tekemistä on vaikeaa jatkaa, jos joutuu järjestelmällisen vainon kohteeksi. On suuri riski, että vainoaminen aiheuttaa itsesensuuria. Näin siitä tulee uhka sananvapaudelle.