Valta keskittyy entisestään Kiinan johdossa

Kiinan johtaja Xi Jinping, 64, on vaikutusvaltainen mies, maailman väkiluvultaan suurimman maan presidentti ja valtaa pitävän kommunistipuolueen johtaja. Jatkossa hän on entistä vaikutusvaltaisempi. Puolueen keskuskomitea vie Kiinan kansankongressille perustuslakimuutosta, jolla presidentin valtakausien rajoitus poistetaan. Puolueen pääsihteeri on tähän saakka toiminut myös presidenttinä ja väistynyt puolueen johdosta, kun lain rajaamat kaksi kautta presidenttinä ovat tulleet täyteen.

Xi valittiin toiselle viisivuotiskaudelleen presidenttinä vasta viime syksynä. Jo tuolloin pantiin merkille, ettei hänelle puoluejohdossa nimetty seuraajaa. Puolueen pääsihteerin kausia ei ole rajoitettu. Pian Xi voi olla myös elinikäinen presidentti.

Uraansa aloittaessaan Xi kampanjoi korruptiota vastaan, se kelpasi aluksi kiinalaisille. Paljastunut vääryyksien laajuus on kuitenkin heikentänyt myös puolueen uskottavuutta. Lisäksi Xi on korruption varjolla voinut raivata tieltään kilpailijoitaan.

Perustuslakimuutoksen kiirehtiminen voi viestiä halusta tukahduttaa vastarinta puolueessa. Ehkä Xin aseman pönkittämisestä noussutta tuohtumusta on aliarvioitu puoluejohdossa. Viime päivinä Kiinan sosiaalista mediaa on sensuroitu ja Xin jo ennestään vahvaa henkilökulttia pönkitetty ylistämällä paitsi häntä myös puoluetta.

Kiinan talousuudistajan Deng Xiaopingin ajatusten vallanjaon hajauttamisesta nähtiin lännessä mielellään tähtäävän myös sellaisiin päämääriin kuin puolueen ja valtion erottaminen ja oikeusvaltio. Nyt on ilmeistä, että tuolla tiellä ei enää edetä, vaan Kiina jatkaa tietään lujan johtajan yksipuoluediktatuurina, jossa kommunistipuolue vaalii ideologista oikeaoppisuutta yhä tiukemmin.

Nykytilanteessa Kiinan johto voi kokea asemansa epävakaistuvan niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. Oman talouskehityksen heikentyminen on puolueen pahin uhkakuva, sillä vain tukeva talouskasvu on pitänyt kansan kurissa ja tuonut oikeutuksen yksinvaltaiselle hallinnolle.

Kiinan kokemukset henkilökultin rakentamisesta ovat synkkiä. Kiinan ja koko maailman kannalta on huolestuttavaa, että yksinvaltiaalla on aina pelivaraa, jos esimerkiksi puolueen asemaa aletaan kyseenalaistaa. Kansansuosiota voi populistisesti hakea vaikka nationalismista aluekiistoissa, joita Aasiassa riittää.