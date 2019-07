Valtiojohtajien kokous muistutti EU:n ongelmista

Suomen EU-puheenjohtajakausi ei alkanut niin tehokkaasti kuin olisi voinut toivoa. EU:n tulevista johtajanimityksistä sunnuntai-iltana päättämään kokoontuneen Eurooppa-neuvoston, eli unionimaiden johtajien, huippukokous venyi maanantaipäivään ja päättyi tuloksettomana. Neuvotteluja jatketaan kuitenkin heti tänään.

Nopea toiminta on nyt tarpeen, sillä Euroopan parlamentti kokoontuu tällä viikolla tarkoituksenaan muun muassa vahvistaa johtajanimitykset. EU-vaalien ajaksi seisahtunut unionin päätöksentekokoneisto olisi saatava muutenkin käyntiin.

Sunnuntain ja maanantain kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjana oli Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin esitys, jossa johtajanpaikoista tärkeimmän, eli EU-komission puheenjohtajuuden, saisi sosiaalidemokraattien kärkiehdokas, hollantilainen Frans Timmermans. Kaikille valtiojohtajille Timmermans ei kuitenkaan kelvannut, eikä nimityksistä haluttu äänestää vaan mieluummin etsiä kaikille sopiva vaihtoehto.

Huippukokouksen tapahtumat eivät ole kunniaksi EU-tason demokratialle. On jo lähtökohtaisesti ongelmallista, että johtajanpaikat täytetään Eurooppa-neuvostossa, jonka kokoonpano määräytyy lähinnä kansallisella tasolla, vaikka juuri on järjestetty eurovaalit, joissa kansalaiset ovat ilmaisseet näkemyksensä EU-politiikasta. Neuvoston jäsenillä on kaksoisrooli yhtäältä jäsenvaltioiden ja toisaalta eurooppalaisten puolueryhmien edustajina, mikä hämärtää heidän toimintansa motiiveja.

Tämänkertaisen kokouksen pohjaesitys oli laadittu aiemmin viikonloppuna G20-kokouksen yhteydessä muutamien valtiojohtajien kesken, mitä ei voi pitää kovin avoimena valmistelutapana. Eikä kunniaksi kenellekään ole kokouksen alkaminen tunteja myöhässä, jatkuminen läpi yön ja päättyminen ilman tulosta.

Toisaalta on muistettava, että päätöksenteon raskaus, hitaus ja epädemokraattisuus ovat jossain määrin väistämättömiä niin kauan kuin EU-maiden ja -kansalaisten kesken ei vallitse nykyistä laajempaa yksimielisyyttä siitä, olisiko unionia kehitettävä liittovaltioksi vai valtioliitoksi. Nyt mukana on elementtejä molemmista, ja se tekee päätöksenteosta juuri sellaista kuin viikonvaihteessa on nähty.