Valtiopäiville lähdetään turvallisuus edellä

Luottamus ja turvallisuus saivat suurimman huomion vaalikauden viimeisten valtiopäivien avajaisissa tiistaina. Sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistö että eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) nostivat sanat esille puheenvuoroissaan.

Luottamuksen tärkeyden korostaminen pohjautuu yhtäältä sisällissodan muistovuoteen ja sen myötä esille nostettuihin opetuksiin siitä, mihin luottamuksen kadottaminen voi pahimmillaan johtaa. Toisaalta luottamusta ovat nostaneet esille kyselytutkimukset, jotka ovat kertoneet sen heikentymisestä.

Turvallisuus on noussut viime vuosina yhä keskeisemmäksi huolenaiheeksi useastakin syystä. Kansainvälinen voimapolitiikka on tehnyt paluun ja sopimuksiin perustuva maailmanjärjestys kokenut kolauksia, ilmastonmuutoksen hillitseminen on käynyt yhä kiireellisemmäksi. Maahanmuuttoon liittyvät uhkakuvat koskettavat nyt entistä useampaa suomalaista. Ja maailman nopea muutosvauhti luo yleistä epävarmuutta.

Eduskunnan työlistalla on viimeisillä valtiopäivillä suuria ja tärkeitä asioita. Sote- ja maakuntauudistus koskettaa lähes jokaista suomalaista, ja uusien tiedustelulakien läpivienti edellyttää muutoksia perustuslakiin. Molemmat lakiuudistukset ovat keskeisessä asemassa myös kansalaisten turvallisuuden kannalta, joten kansanedustajilla on niiden kautta mahdollisuus vastata yleiseen turvallisuuden kaipuuseen.

Kauden viimeisten valtiopäivien eduskuntatyöskentelyä on usein värittänyt seuraavien eduskuntavaalien läheisyys. Se on lisännyt paineita saada tehtyä päätöksiä ennen poliittisten voimasuhteiden muuttumista ja houkuttanut yksittäisiä edustajia nostamaan profiiliaan.

Presidentti toivoi puheessaan kansanedustajille, että tärkeiden hankkeiden monimutkaisuus myönnettäisiin ja ehdottomia totuuksia vältettäisiin. Hänen mukaansa kansa ymmärtää järkeen perustuvat argumentit, ei kiihotusta tai yllytystä.

Muidenkin kuin kansanedustajien on syytä pitää neuvo mielessä. Ehdottomien totuuksien välttämisen kautta uudistuksissa päästään yleensä parempaan lopputulokseen. Neuvon noudattaminen voisi myös hillitä lisääntynyttä poliittista polarisaatiota ja vaikuttaa sitä kautta yleiseen luottamuksen tunteeseen.