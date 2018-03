Vapaan kaupan aika voi olla päättymässä

Presidentti Donald Trumpin esittelemät tuontitullit eivät ole yllätys. Trump nousi Yhdysvaltojen presidentiksi kansallishenkisellä ”Amerikka ensin” -kampanjalla. Pääväite on ollut, että vapaakauppa sorsii amerikkalaisia ja on vienyt työpaikkoja maasta.

Trumpin ei silti uskottu toteuttavan kaikkia poliittisia julistuksiaan. Muuri on vielä rakentamatta Meksikon rajalle ja tuontitullejakaan ei ole asetettu, vaikka vaalivoitosta on kulunut jo reilusti yli vuosi.

Viime viikon lopulla Trump ilmoitti, että Yhdysvallat aikoo asettaa teräkselle 25 prosentin tullin ja alumiinille 10 prosentin tullin. Trumpin mielestä kiinalainen teräs on vienyt epäreilusti töitä amerikkalaisilta. Alkuviikolla Trump puhui kitkerään sävyyn saksalaisista autoista. Todennäköistä onkin, että seuraavassa vaiheessa tulleja tulee monille muillekin tuotteille.

Yhdysvaltojen tuontitullit eivät jää yksipuoliseksi teoksi. Kiina ilmoitti aikovansa määrätä tuontitulleja amerikkalaisille tuotteille. Myös Euroopan unioni on valmistautunut vastatoimiin.

Tullipolitiikka on ensin pienten kostojen kierre ja sitten ehkä suurempienkin vastatoimien vuorottelua. Se johtaa maailmaan, jossa suuret kauppa-alueet suojaavat omaa toimintaansa. EU on yksi maailman suurista sisämarkkinoista, Yhdysvallat on toinen ja Kiina kolmas.

Trumpin politiikka voi johtaa siihen, että kolme vuosikymmentä jatkunut kaupan vapauttamisen aika on ohitse. Siirrymme taloudellisesti aikakauteen, jossa tullit ja voimasuhteet määrittävät kauppaa. Vapaakaupan ideologiset puolustajat sanovat, että tässä häviävät kaikki. Vapaakaupan kannattajien mielestä kaupan vapaus on ollut kaikkien voitto. Näin ei välttämättä ole.

Vapaakauppa on hyödyttänyt yrityksiä ja yhteiskunnan eliittiä. Kärsijänä on vuosikymmenten saatossa ollut länsimaiden teollisuustyöväki, jolta työtä on siirtynyt halpamaihin. Toisaalta kaikki ovat hyötyneet esimerkiksi elektroniikkatuotteiden hintojen laskusta.

Vapaakauppa on ollut Suomen taloudelle hyväksi, vaikkakaan ei kaikille suomalaisille. Nyt kuitenkin on syytä varautua aikaan, jolloin kaupan rajoitukset lisääntyvät. Siinä voittajia ja häviäjiä jaetaan taas uudestaan.