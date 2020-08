Vapauden kaipuu nousi Valko-Venäjällä

Valko-Venäjä on ollut poikkeuksellinen maa entisen Neuvostoliiton vuonna 1991 tapahtuneen romahtamisen jälkeen. Maata on vuodesta 1994 lähtien johtanut sama henkilö, presidentti Aleksandr Lukashenko.

Lukashenkon aika on ollut Valko-Venäjällä erilaista kuin suurimmassa osassa kommunistivallasta vapautuneita maita. Valtion tehtaita ja toimintoja ei yksityistetty Valko-Venäjällä samalla tavalla kommunismin romahdettua. Yleensä entisen Neuvostoliiton alusmaissa ryöstökapitalismi korvasi kommunismin noina 1990-luvun vuosina. Valko-Venäjällä hitaampi yksityistäminen toi ihmisille turvallisuuden tunnetta ja vahvisti Lukashenkon asemaa.

Lukashenkon valta kasvoi yksinvaltiudeksi, jota hän on ylläpitänyt väkivaltakoneistolla. Oppositio on hiljennetty vangitsemisilla ja pelolla. Vapauden kaipuu on nyt voittamassa valkovenäläisten mielissä. Lukashenkon yksivallan vastainen liike on Neuvostoliiton ajan kommunistidiktatuurien murentumisen jälkinäytös.