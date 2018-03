Varhaiskasvatus luo tasa-arvoa lasten välille

Jyväskyläläiset viisivuotiaat lapset pääsevät osallistumaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Kyseessä on valtakunnallinen kokeilu, jonka hallitus päätti käynnistää elokuun budjettiriihessä. Kokeilussa on mukana kaikkiaan 14 000 lasta 20 kunnasta.

Tavoitteena on edistää koulutuksen tasa-arvoa ja nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Lisäksi hallitus pyrkii hankkimaan tietoa siitä, kuinka paljon viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus lisää vanhempien osallistumista työelämään.

Jyväskylässä kokeilu lisännee varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää noin 50–60 lapsella. Kaupungissa on noin 1 500 viisivuotiasta, jotka saavat syksystä alkaen 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatusta viikossa. Valtio osallistuu kustannuksiin korvaamalla viidenneksen saamatta jääneistä päivähoitomaksuista.

Toistaiseksi avoimena on se, minkä verran kokeilu laskee viisivuotiaiden päivähoitomaksuja nykyisestä. Periaate lienee jokseenkin sama kuin esikoulua käyvillä kuusivuotiailla, joille varhaiskasvatukseen kuuluva esikoulu on maksutonta ja perheet maksavat vain iltapäivän päivähoidosta, mikäli sille on tarvetta.

Esiopetuksen mahdollinen laajentaminen kaksivuotiseksi herättää myös huolta: hanketta arvostellaan lapsuuden lyhentämisestä ja liiallisesta kiirehtimisestä koulu-uralle. Pelkona on, että lapsia patistetaan tehokkuuteen yhä nuorempina.

Aikuisilta voi unohtua se, että viisivuotiaalla on yleensä into oppia uusia asioita yhdessä ikäistensä kanssa. Huoli lapsuuden lyhentämisestä voi olla liioiteltu, sillä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa kulmakivenä on leikin varjolla oppiminen. Sama myönteisen oppimisen periaate jatkuu myös alakouluun siirryttäessä. Hyvät Pisa-tulokset osoittavat, että periaate on toimiva.

Laadukas varhaiskasvatus antaa tasa-arvoisemmat lähtökohdat lapsille heidän perhetaustastaan riippumatta.

Hallituksen aikaisempi päätös subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta oli hätiköity. Se rajasi varhaiskasvatuksen ulkopuolelle erityisesti heikoimmassa asemassa olevien perheiden lapset, vaikka juuri he siitä eniten hyötyvät.

Nyt käynnistetty kokeilu linjaa varhaiskasvatusta oikeaan suuntaan. Kipinän oppimiseen ja kouluttautumiseen tulee olla tarjolla kaikille suomalaisille.