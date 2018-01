Varsinais-Suomen kokoomus yrittää johtaa maata

Kokoomuksessa käydään kiivasta takakähinää eduskunnan puhemiehen paikasta. Valinnan tekee puheenjohtaja Petteri Orpo, jonka piti miettiä valintansa jo joulun aikaan. Kokoomuksen linjan pitäisi selkiytyä melko pian. Eduskunta järjestäytyy 5. helmikuuta.

Paikka siirtyy kokoomukselle, sillä se nousi eduskunnan toiseksi suurimmaksi puolueeksi perussuomalaisten hajottua. Eduskuntavaalien jälkeen puhemieheksi tuli Maria Lohela. Hän on hoitanut tehtävää hyvin.

Kokoomuksessa on monia halukkaita puhemieheksi. Perinteisten kriteerien mukaan ykkösnimi olisi kansanedustaja Ilkka Kanerva. Hän on pitkäaikaisin kokoomuksen ryhmän kansanedustaja, moninkertainen ministeri ja nykyinen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

Kokoomuksessa on syntynyt kovaa painetta siihen, että Kanerva ei voi tulla kyseeseen taannoisten kohujensa takia. Kanerva joutui keväällä 2008 eroamaan ulkoministerin tehtävästä, kun ilmi tulivat hänen kymmenet kohujulkkis Johanna Tukiaiselle lähettämänsä vihjailevat tekstiviestit. Kanerva ei voi #metoo-keskustelun ilmapiirissä olla eduskunnan puhemies. Kanervan menneisyyden korostaminen on puolueen sisäistä poliittista peliä, joka johtanee siihen, että Kanerva on sivussa.

Tilanteesta hyötyy erityisesti Anne-Mari Virolainen. Arto Satonen on kolmas ehdokas. Virolainen on varsinaissuomalainen kuten olisi ollut Kanervakin. Satonen on Pirkanmaalta. Varsinaissuomalaisten ja länsisuomalaisten asema on kokoomuksessa perinteisesti vahva, mutta Virolaisen nimittäminen puhemieheksi olisi jo liikaa. Kanervan tavoin myös Orpo on turkulainen.

Kokoomuksen johto on nykyisin kovin länsi- ja eteläsuomalainen. Ministerit ovat Turusta, Forssasta, Seinäjoelta ja Espoosta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen on Orimattilasta.

Jos Orpo valitsee puhemiehen Turusta, Varsinais-Suomen voi sanoa johtavan kokoomusta. Kaukana ovat ne alueellisesti ymmärtävät ajat, jolloin Jyrki Katainen Siilinjärveltä ja Henna Virkkunen Jyväskylästä olivat avainpaikoilla. Nyt puolue näyttäisi kääntyvän sisäänpäin ja näkevän ympärillään vain lyhyin sanoin puhuvia varsinaissuomalaisia. Puhemies olisikin syytä löytää keski-, itä- tai pohjoissuomalaista kokoomusedustajista.