Vieraiden kielten opiskelu kannattaa

On ristiriitaista, että samaan aikaan kun maailma kansainvälistyy, sitä vähemmän opiskellaan vieraita kieliä. Turun yliopiston selvityksen mukaan kaksikymmentä vuotta sitten alakoululaisista 40 prosenttia valitsi valinnaisen – siis vapaaehtoisen – kielen. Toissa vuonna valinnaisen kielen valitsi runsas neljännes alakoululaisista.

Sama suuntaus on ollut myös lukioissa: into vieraiden kielten opiskeluun on romahtanut. Lukion voi nykyään käydä läpi opiskelemalla vieraana kielenä vain englantia. Muita kielten kursseja ei valita eikä kieliä tällöin myöskään kirjoiteta. Kuitenkin juuri lukiolaiset hankkiutuvat usein aloille, joissa kansainvälisyys on arkipäivää. Työelämässä tarvitaan useiden vieraiden kielten osaajia eikä englantia enää välttämättä edes lasketa kielitaidoksi.

Jyväskylän alakouluissa on innostuttu espanjan opiskelusta. Espanja on yksi maailman puhutuimpia kieliä, joten jyväskyläläislapset ovat tehneet hyvän valinnan.