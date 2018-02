Vihreä Helsinki on kivihiilen tuhrima

Puolet kaukolämmöstä ja yhteistuotantona tehdystä sähköstä tehdään Uudellamaalla kivihiilellä. Vain Varsinais-Suomessa kaukolämmön ja sähkön tuotanto on vielä tätäkin törkyisempää. Siellä liki 70 prosenttia kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä tehdään kivihiilellä.

Maakunnissa uusiutuvan energian käyttö on huomattavasti yleisempää kuin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi Keski-Suomessa biopohjaisesti tehdään yli puolet kaukolämmöstä ja sähköstä. Kaikkein suurinta biopohjaisten energiamuotojen hyödyntäminen on Etelä-Savossa, Ahvenanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Yhteensä 13 maakuntaa tekee yli puolet kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä biopohjaisesti.

Helsinki ja Uusimaa on perinteisesti ollut maamme huonoiten ympäristöystävällisiä energiamuotoja hyödyntävää aluetta. Kun pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla lisäksi asuu maamme suurin väestökeskittymä, on myös törkypäästöjen absoluuttinen määrä hyvin korkea.

Helsingin ja Uudenmaan ympäristöepäystävällisyys on ironista, sillä vihreät ovat vuosia olleet Helsingin valtapuolue. Heillä olisi ollut mahdollisuus linjata alueen energiapolitiikkaa ympäristöystävälliseen suuntaan, mutta ilmeisesti alueen ihmisten taloudellinen oma etu on ohittanut ympäristön edun. Edullisesta kivihiilestä ei ole haluttu luopua. Tai ei ole oltu valmiita maksamaan ympäristön suojelusta koituvaa hintaa omasta pussista. Usein ympäristön suojelu on helpompaa ja innostavampaa toisten pussista.

Juha Sipilän (kesk.) ja Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa on kirjattu halu edistää hiilestä luopumista. Hallituksen kirjaus on loiva. Sen mukaan hiilen käytöstä luovutaan 2020-luvun aikana.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) esitti tammikuussa, että kivihiilen käyttö lämmön ja sähkön tuotannossa voitaisiin kieltää kokonaan jo vuodesta 2025 alkaen. Näin olisi syytä tehdä. Ympäristöystävällisen ja samalla kotimaisen energian käyttö on aivan oikea tavoite. Toivottavasti Tiilikaisen ehdotus saa vahvaa kannatusta Helsingin ja Uudenmaan edistyksellisissä ympäristöpiireissä.