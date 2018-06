Viljelijä elää edelleen säiden armoilla

Suurimmalle osalle suomalaisista ennätyksellisen lämmin toukokuu tuotti iloa, mutta viljelijöiden ahdinkoa se syvensi. Kuivuus kurittaa kevätkylvöjä Keski-Suomessakin, mikä merkitsee rajua sadon heikkenemistä (KSML 4.6.).

Maakunnan eteläosissa kuivuus on aiheuttanut viljan itämisongelmia. Helteen lisäksi maan pintaa on kuivattanut kova tuuli.

Pohjoisessa Keski-Suomessa nurmet ovat huonommassa kunnossa kuin vuosikausiin. Ellei sadetta saada, vaarassa voi olla toinenkin rehusato. Tämä olisi karjatiloille valtava menetys.

Valtakunnallisesti kuivuus on heikentänyt keskimääräisiä sato-odotuksia noin viidenneksen. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK arvioi sadosta hävinneen jo tuhat viljakiloa hehtaaria kohden.

Kuluttajille helteinen kevät on merkinnyt sitäkin, että varhaisvihannessatoa on saatu kauppoihin poikkeuksellisen aikaisin. Alkukesän sato on ollut kasvi- tai muovihuoneissa kasvatettua, mutta ensimmäisiä kiinan- ja varhaiskaaleja aletaan korjata avomailta tällä viikolla.

Myös mansikka on kypsymässä poikkeuksellisen aikaisin, noin puolitoista viikkoa etuajassa. Samalla sesongista uhkaa tulla lyhyt, mikä voi merkitä hetkellisen ylitarjonnan riskiä (Maaseudun Tulevaisuus 4.6.).

Teknologisesta kehityksestä huolimatta viljelijät ovat edelleen ammattikunta, joka joutuu elämään sään armoilla. Pahimmillaan huonoja vuosia osuu useampi peräjälkeen. Suomessa korjattiin viime vuonna jatkuvien sateiden seurauksena 2000-luvun toiseksi pienin viljasato. Heikkoina satovuosina joudutaan joko turvautumaan viljan varmuusvarastoihin tai tuomaan viljaa ulkomailta.

Säiden vaihteluille ei kukaan mahda mitään, mutta jokainen meistä voi hitusen helpottaa maanviljelijöiden ahdinkoa suosimalla kotimaista ruokaa. Lähellä tuotetun ruoan arvostus onkin noussut viime vuosina useiden eri tutkimusten mukaan, mutta silti vain harva tietää kaiken ostamansa ruoan alkuperän.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti tammikuussa Läheltä parempaa -ruokakampanjan, joka rahoitetaan maatalouden kriisirahasta. Kaksivuotinen kampanja pyrkii kertomaan, miksi suomalainen ruoka on maailman parhainta – ja samalla vastuullinen valinta.