Vuoden keskisuomalainen entistä jännittävämpi kisa

Jo yhdeksättä kertaa on meneillään Vuoden keskisuomalainen -äänestys. Tunnustuksen saaja on persoona, jonka sydän sykkii keskisuomalaisuutta ja joka on tuonut esiin maakuntaa ja pitänyt sen puolia.

Finaaliin on valittu kymmenen Keskisuomalaisen lukijoiden ja toimituksen suosikkia. Aktiivisesti politiikassa mukana olevat henkilöt on jätetty aiempien vuosien tapaan äänestyksen ulkopuolelle.

Perjantai-iltaan mennessä ääniä oli annettu liki kaksituhatta. Kilpailu on nyt poikkeuksellisen jännittävä, sillä kolmen eniten ääniä saaneen erot ovat vain muutamissa kymmenissä. Viikonlopun aikana voi vielä äänestää sekä tekstiviestillä että sähköpostilla, joten todennäköisesti ääniä kertyy roppakaupalla lisää. Äänestysohjeet löytyvät verkosta osoitteesta KSML.fi.

Edellisvuoden ylivoimainen voittaja oli tikkakoskelainen talvisodan veteraani, tuolloin satavuotias Martti Mäkinen. Seuraajan julkistamme viikon kuluttua.