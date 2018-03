Yhteiskuntia on helpompi saada rikki kuin ehjiksi

Paljoa ei tarvittu, kun uskonnollinen ja etninen väkivalta leimahti päällisin puolin rauhalliselta näyttäneessä Sri Lankassa Intian valtamerellä.

Islaminuskoisen kokin epäiltiin lisänneen ehkäisylääkkeitä singaleesiasiakkaille myymäänsä ruokaan, se käynnisti hyökkäykset muslimikohteisiin. Kun muslimijoukko syntyneissä levottomuuksissa surmasi singaleesimiehen, yhteenotot laajenivat niin, että maa määrättiin ensi kertaa vuosiin poikkeustilaan. Facebookiin pääsy estettiin koko maassa vihaan yllytyksen hillitsemiseksi, ja raskaasti aseistetut joukot partioivat kaduilla. Nyt maa on jo rauhoittumassa.

Sri Lankan 21-miljoonaisesta väestöstä enemmistönä ovat singaleesit. Kun heistä valtaosa on buddhalaisia, on buddhalaisten osuus väestöstä noin 70 prosenttia. Muslimeja on kymmenisen prosenttia. Tamileja – jotka ovat valtaosin hinduja – väestöstä on noin 13 prosenttia.

Omaa valtiota saaren pohjoisosaan ajaneet tamilit kävivät lähes 30 vuotta tuloksetonta sotaa, jossa kuoli kymmeniätuhansia ihmisiä. Saaren tärkeää turismia on yritetty elvyttää sodan jälkeen, mutta mellakat ja poikkeustilat ovat myrkkyä elinkeinolle.

Buddhalaisten ja muslimien välit ovat viime vuosina kiristyneet, ja hallinnon sanotaan suhtautuneen vihanlietsontaan välinpitämättömästi. Buddhalainen nationalismi voimistuu paitsi Myanmarissa myös Sri Lankassa. Myanmarin rohingya-muslimeja on ajettu maanpakoon, ja Sri Lankan ääribuddhalaiset ryhmät vastustavat sitä, että heitä tulee myös saarelle.

Uskontokuntien ja väestöryhmien jännitteiden lisäksi Sri Lankaa jakavat suurten naapurimaiden taloushankkeet. Kiina on hankkinut hallintaansa liikenteen infrastruktuurin tärkeitä solmukohtia ja Intia pyrkii samaan. Paikallisväestöä on häädetty pois Kiinan investointien tieltä.

Vuosikymmenien verisen sisällissodan luulisi osoittaneen Sri Lankan kaikille osapuolille, ettei mikään ratkaisu voi perustua jatkuvaan väkivaltaan. Ja koska toisia väestöryhmiä ja uskontoja ei voi koskaan kukistaa, välien pitää perustua oikeudenmukaisuudella rakennettuun keskinäisluottamukseen. Väkivallan leimahtaminen puolestaan osoitti, kuinka nopeaa yhteiskunnallisten levottomuuksien lietsonta nykyteknologialla voi olla, jos ongelmien juurisyihin ei puututa.