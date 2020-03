Yliopisto ansaitsee ja tarvitsee DI-tutkinnon

Jyväskylän yliopisto on maamme toiseksi suurin it-alan kouluttaja. Informaatioteknologian tiedekunta on tuottanut jo usean vuosikymmenen ajan kovan tason tekijöitä muun muassa tietotekniikassa ja tietojärjestelmätieteissä. Opiskelijat ovat koulutussuunnasta riippuen valmistuneet kauppatieteiden maistereiksi tai filosofian maistereiksi.

It-alan työmarkkinat ovat viime vuosina olleet hyvät. Yhteiskunnan digitalisoituminen kasvattaa alan osaajien kysyntää myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on pula 8 000–10 000 koulutetusta ihmisestä. Alan koulutettujen ihmisten puute on yksi suomalaisen teknologiasektorin kasvun este.

It-alan koulutuspaikkoja on lisätty ja lisätään. Jyväskylän yliopisto voisi kasvattaa edelleen alan koulutusta, jos se saisi siihen opetusministeriöltä lisäoikeuksia. Erityisesti tarvittaisiin diplomi-insinöörin tutkinnonanto-oikeus. Varsinkin nykyiset luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintonimikkeet ovat hämääviä.

Diplomi-insinöörin (DI) tutkintonimike heijastaa paremmin Jyväskylän yliopiston koulutuksen laaja-alaisuutta. Ammattinimike on myös työnantajien keskuudessa suositumpi. Tutkintonimike vaikuttaa valmistuneiden lähtöpalkkaan. Diplomi-insinööri pääsee paremmalle alkupalkalle kuin filosofian maisteri.

Perinteiset diplomi-insinöörejä kouluttavat yliopistot ja korkeakoulut ovat usean vuosikymmenen ajan estäneet Jyväskylän yliopistoa saamasta DI-tutkintonimikkeen valmistuneille opiskelijoilleen.

Jyväskylän yliopiston kannalta DI-tutkinnon saanti parantaisi edelleen it-koulutuksen suosiota. DI-tutkintonimike vetää opiskelijoita ja sitä kautta tuottaa myönteistä kehityskierrettä koulutukselle. Opiskelijoille nimike olisi henkilökohtaisen työelämän aloittamisessa etu.

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee lisää tekniikan alan koulutettuja osaajia. Diplomi-insinööreistä on pulaa. Olisi perin outoa, jos opetusministeriö ei siltikään myöntäisi Jyväskylän yliopistolle nyt sen tavoittelemaa DI-tutkinnonanto-oikeutta.

Jyväskylän yliopisto on menestynyt kansainvälisissä ja kotimaisissa koulutusvertailuissa hyvin. Yliopistolla on pitkä historia ja näyttöjä osaamisen kehittämisessä. Nyt on korkea aika yliopiston myös saada diplomi-insinöörien tutkintonimike.