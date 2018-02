Yliopistojen itsehallinto tulee säilyttää

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat yhdistymässä uudeksi säätiöyliopistoksi. Uusi yliopisto olisi myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja. Hanke on kohdannut monta mutkaa, nyt suurimpana ongelmana on uuden yliopiston johtosääntöluonnos.

Yliopistoväen mukaan johtosääntö sivuuttaa yliopiston itsehallinnon. Eilen Tampereen yliopiston henkilöstö järjesti asiasta mielenilmauksen marssimalla ulos.

Yliopistoväki katsoo, että ei päässyt kommentoimaan luonnosta säällisessä ajassa. Johtosääntöluonnoksen on laatinut yliopiston siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallitus pohjautuu säätiön hallitukseen eikä siinä ole yliopiston edustusta.

Yksi hiertävistä kysymyksistä on yliopistoyhteisöä edustavan kollegion – joka säätiöyliopistossa on konsistori – jäsenmäärän putoaminen 45:stä 18:aan.

Kipein kohta on kuitenkin yliopiston hallituksen nimeämisvalta. Oikeusoppineiden mukaan yliopistojen itsehallinto edellyttää, että yliopistoyhteisön jäsenillä tulee olla enemmistö hallituksen nimittävässä komiteassa.

Jatkossa näin ei välttämättä enää olisi. Yliopiston johtosääntöluonnoksessa hallituksen nimityskomiteaan esitetään kokoonpanoa, joka mahdollistaisi yliopiston ulkopuolisille – eli säätiön edustajille – enemmistövallan. Komitean jäsenistä kolme olisi säätiön rahoittajien mandaatilla ja kolme yliopistoyhteisön jäsentä. Puheenjohtajan nimeäisi jatkossa rehtori eikä kokoonpano itse. Tämä mahdollistaa voimasuhteiden kallistumisen yliopistoyhteisön ulkopuolelle.

Hallituksen nimityskomiteassa olisi yksi professori, yksi keskiryhmien edustaja ja yksi opiskelija. Heistä kukin edustaisi lääketiedettä, teknillisiä tieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Näin tiukat tieteenaloittaiset reunaehdot osaltaan edelleen kaventavat yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksia.

Yliopistojen autonomia eli itsehallinto tulee säilyttää. Yliopiston hallitusten nimitysvaltaa ei pidä siirtää ulkopuolisille vaan sen on oltava jatkossakin yliopistoyhteisöllä. Yhtä tärkeää on, että yliopistojen hallituksissa on jäseniä yliopiston ulkopuolelta laveasti edustettuna.