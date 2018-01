Arki asettaa rajoja valinnanvapaudelle

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukselta odotetaan näinä päivinä esitystä perhevapaiden uudistuksesta. Hallituksen viimeksi ilmoittama takaraja tulee vastaan tammikuun lopussa.

Perhevapaiden uudistus on ollut kummajainen Sipilän hallituksen työlistalla. Muita uudistuksia on käynnistelty innokkaasti, mutta perhevapaiden remonttia on tehty vastahakoisemmin. Hallituspuolueista suuria muutoshaluja on ollut vain kokoomuksella, eikä uudistusta ehkä olisi aloitettu ilman työmarkkinajärjestöjen ja oppositiopuolueiden painetta.

Keskusta ja siniset ovat siinä määrin kiintyneet nykyjärjestelmään, että hallitus ei todennäköisesti esitä siihen suuria muutoksia. Hyvä taloustilanne on myös helpottanut radikaalimman uudistamisen painetta. Muutostarpeen perusteleminen työllisyyden parantamisella on menettänyt osan tehostaan, kun työllisyysaste on kasvanut.

Yksi suuri periaatteellinen kysymys perhevapaauudistuksessa on vapaiden kiintiöinti äidille ja isälle.

Arkijärjen tasolla valinnanvapaus kuulostaa paremmalta kuin jäykät kiintiöt, mutta tutkitun tiedon perusteella asetelma on monimutkaisempi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore tutkimustieto kertoo, että tosielämässä perheen valinnanvapauden piirissä olevan vanhempainvapaan käyttää ylivoimaisesti useammin äiti kuin isä. Sukupuolten perinteinen työnjako on edelleen perusoletus, vaikka siitä poikkeamiseen suhtaudutaankin aiempaa myönteisemmin.

Herää kysymys, onko tosielämässä mahdollista valita vapaasti vai jääkö valinnanvapaus muodolliseksi. Ja jos jää, onko sellainen vapaus puolustamisen arvoinen?

Isien osallistumisen lisäämistä perustellaan tasa-arvon edistämisellä sekä työelämässä että kotona. Tästä tavoitteesta vallitsee laaja poliittinen yksimielisyys, vaikka aste-eroja on. Tutkimustiedon perusteella näyttää todennäköiseltä, että tavoitteeseen päästäisiin nopeammin kiintiöin kuin ilman niitä.

Kiintiöityjen vapaiden osuuden kasvattaminen on kuitenkin poliittisesti siinä määrin kiistanalainen asia, että hallitus edistänee sitä vain varovaisesti.

”Tasa-arvon edistäminen” on oman kokemukseni perusteella laimea ja epämääräinen ilmaus sille, mistä isän kotona olemisessa voi parhaimmillaan olla kysymys.

Lapsen kanssa oleminen on oppimista. Sanattomien eleiden, haparoivien tai monimerkityksellisten sanallisten viestien ymmärtämistä. Tilanteiden ennakoimista ja tulkitsemista. Kaikkea sellaista, mikä vaatii paljon aikaa ja yhdessäoloa.

Ja kun huomaa ymmärtävänsä, ennakoivansa ja tulkitsevansa aika hyvin, huomaa samalla päätyneensä lähelle toista ihmistä. Aivan erityisen lähelle.

Se on valtava saavutus aikuiselle. Ja uskallan arvella myös lapsen saavuttavan jotain, jos ympärillä on useampi aikuinen, joka kuulee, kuuntelee ja ymmärtää lapsen viestejä.

Tapahtui se sitten kiintiöiden ansiosta tai ei.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja.