Armenian kumous ei vielä saa kukan nimeä

Pääministeri Serzh Sarkisianin eroon johtaneet suurmielenosoitukset ovat työntäneet Armenian hetkeksi kansainvälisen politiikan valokeilaan. Vaikka vastaavia tapahtumia ei vuonna 1991 itsenäistyneessä nyky-Armeniassa ole koettu, niissä on tuttuja piirteitä.

Maa on entinen neuvostotasavalta ja protestien kohde valtaan mieltynyt johtaja. Voidaanko Armenia siis liittää Georgian, Ukrainan ja Kirgisian jatkoksi listaan entisistä neuvostotasavalloista, joissa valta vaihtui rauhanomaisesti ja kumouksella oli värin tai kukan nimi?

Tuskin ainakaan vielä, sillä monet tärkeät yksityiskohdat ovat auki.

Armenian protestit saivat sytykkeen Sarkisianin yllätyssiirrosta. Huhtikuun alussa täyttyi hänen toinen presidenttikautensa ja enimmäisaikansa presidenttinä. Noin viikkoa myöhemmin Sarkisian kuitenkin valittiin pääministeriksi. Juuri voimaan tulleessa uudessa perustuslaissa presidentiltä oli siirretty valtaa pääministerille, joten operaatio näytti räikeältä vallan tavoittelulta.

Kyse oli toki vain jäävuoren huipusta. Mielenosoitusten taustalla on myös esimerkiksi talouden heikkoutta ja korruptiota. Siksi protestien johtajaksi noussut oppositiopoliitikko Nikol Pashinyan on vakuuttanut, ettei Sarkisianin ero riitä vaan maahan on muodostettava väliaikaishallitus ja järjestettävä ennenaikaiset vaalit. Sarkisianin republikaanipuolue pitää kuitenkin kiinni valta-asemastaan, eikä yhteisymmärrystä neuvotteluista ollut vielä keskiviikkona syntynyt.

Republikaanipuolueen asema parlamentissa on vahva, sillä se sai viime vuonna järjestetyissä vaaleissa lähes puolet äänistä. Vaalien yhteydessä raportoitiin kuitenkin äänten ostamista ja äänestäjien painostamista, joten puolueen todellista kannatusta tulos ei välttämättä kuvaa.

On myös arvoitus, kuinka yhtenäinen oppositio on. Se koostuu useasta puolueesta, joiden yhteistyökykyä ei ole tällä tasolla koeteltu. Iso osa mielenosoittajista on nuoria, jotka eivät välttämättä ole ennen tätä osallistuneet politiikkaan mitenkään.

Venäjä on reagoinut voimakkaasti entisissä neuvostotasavalloissa tapahtuneisiin vallankumouksiin, ja Georgiassa ja Ukrainassa jännitys on lopulta kärjistynyt sotatoimiksi. Armenian tapahtumia Venäjä on kuitenkin kommentoinut hyvin maltillisesti.

Toisin kuin Georgiassa ja Ukrainassa, Armeniassa kumoukseen ei ole sisältynyt ulkopoliittista latausta. Mielenosoittajat ovat korostaneet, että kyse on sisäpoliittisesta protestista. Sarkisianin ulkopolitiikka oli tasapainoilua länsimaiden ja Venäjän välillä, eikä opposition sisällä ole yhtenäistä näkemystä tulevasta suunnasta. Radikaali irtiotto Venäjästä ei ole todennäköinen vaihtoehto.

Tuskin Venäjän johto mielellään katselee, kun lähistöllä onnistutaan mielenosoituksilla kaatamaan itsevaltias. Mutta siitä, mitä tuleman pitää, ei kenelläkään ole tarkkaa käsitystä. Siksi Venäjänkin reaktiot ovat olleet varovaisia.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja.