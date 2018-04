Arvokas työ voi olla hidasta ja hapuilevaa

Uutisia valtamerien jätepyörteistä ja kuvia rantavesissä kelluvista muovilautoista alkoi näkyä mediassa jo viime vuosituhannella. Ne jäivät mieleen.

Vaikka tieto ympäristöongelmista ahdistaa aina, uutiset muoviroskasta ovat tuntuneet erityisen lohduttomilta. Ilmastonmuutosta, ilmansaasteita tai teollisuuden päästöjä koskevaan uutisointiin sisältyy usein näkymä siitä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin tai miten edessä olevat vitsauk­set voitaisiin välttää. Tietoa, uutta teknologiaa, erilaisia tuotantotapoja. Mutta muoviroskan kertymiselle ei ole kukaan tuntunut voivan mitään.

Siksi on yllättävää, että parissa vuodessa kertakäyttöisen muovin välttämisestä ja kierrättämisestä on nopeasti tullut arkipäivää. Ja lupaaviakin uutisia on kuultu. Muovikassien ja hedelmäpussien kulutus kaupoissa on vähentynyt, pakkausten kierrätys lisääntynyt, muovipussien määrä Pohjanmeressä kääntynyt laskuun.

Teollisen yhteiskunnan ja modernin ihmisen elintapojen synnyttämien ympäristöongelmien vyyhti on moninainen, mutta julkisuuteen ja ihmisten mieliin siitä mahtuu kerrallaan rajallinen osa. Viime vuosituhannella esiin nousivat esimerkiksi happosateet ja otsonikato, myöhemmin ennen kaikkea ilmastonmuutos.

Julkisuus ja ihmismieli ovat lisäksi kärsimättömiä hitaasti syntyvien, etenevien ja ratkeavien ympäristöongelmien käsittelemisessä. Kun on kyse maailmanlaajuisista ongelmista, muuttujien määrä on valtava. Arvioissa syistä, etenemisestä ja mittasuhteista saattaa olla paljonkin korjattavaa.

Eivätkä ensimmäiset ratkaisuyrityksetkään välttämättä ole kovin hyviä vaan pahimmillaan saattavat synnyttää uusia ongelmia. Esimerkiksi maailmalta kelpaa palmuöljy, joka kuulosti ekologiselta vaihtoehdolta korvata fossiilisia polttoaineita, kunnes sen tuotannon aiheuttamat ongelmat tiedostettiin. Esimerkiksi kotipihalta puolestaan sopivat biohajoavat hedelmäpussit, jotka eivät kotitalouden kompostointikierrossa hajoa muuksi kuin kasvimaalle sopimattomaksi muovisilpuksi.

Samanlaisiin pettymyksiin on syytä varautua jokaisen uuden ympäristöongelman ja sen erilaisten ratkaisutapojen kohdalla. Myös muovin käytön ja sen vähentämisen.

Muovia ei ainakaan vielä voi kaikkialla korvata, eivätkä kaikki ideat sen karttamiseksi ole välttämättä hyviä. Eikä käytetyn tuotteen muuntaminen uudelleen laadukkaaksi materiaaliksi välttämättä toteudu ilman taka-askelia ja yllättäviä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi viime vuoden lopulla uutisoitiin, että muovin uusiokäyttö on kierrätyksestä huolimatta vähäistä ja ainakin vielä taloudellisesti kannattamatonta.

Tällaiset tiedot harmittavat, turhauttavat ja pahimmillaan nakertavat uskottavuutta hyviltäkin ratkaisuyrityksiltä. Mutta eivät poista sitä tosiseikkaa, että ongelma on olemassa ja se pitää ratkaista. Ja että ratkaiseminen onnistuu todennäköisemmin, jos mahdollisimman moni ihminen siihen osallistuu.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja.