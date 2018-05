Dosentti päivystää jotta tieto kulkee

Harva on välttynyt kuulemasta vitsailua päivystävästä dosentista. Nimityksellä on vähätelty yliopistojen tuottamaa tutkimustietoa ja tieteentekijöitä. Päivystävän dosentin leiman saa nopsaan, jos sattuu olemaan tutkija, joka esiintyy usein mediassa kommentoimassa maailman monimutkaisia asioita.

Median toistuvat yhteydenotot eivät välttämättä johdu tutkijan julkisuudenkipeydestä vaan siitä, että kyseinen tutkija on useimmiten sanavalmis ja kykenevä tiivistämään tutkimustietoa ymmärrettävällä tavalla. Sellaisen haastateltavan puoleen on toimittajien helppo kääntyä.

Päivystävän dosentin pilkkanimi on kattanut koko yliopistoväen huolimatta siitä, onko kommentoija oikeasti dosentti vai ei. Oikeasti dosentti on akateeminen arvo, jonka yliopisto myöntää hakemuksesta tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista.

Yliopistoissa on silloin tällöin heitetty ilmaan ajatus dosenttuuriperinteestä luopumisesta. Ehdotus ei juuri ole saanut kannatusta: hyödyt on nähty suurempina kuin hakemusprosessiin käytetty vaivannäkö.

Dosentin arvon hakeminen on kohtalaisen työläs urakka niin yliopistolle kuin hakijalle itselleen. Yliopiston on muun muassa hankittava arvioijat, jotka punnitsevat hakijan tieteelliset ansiot. Hakijan itsensä on annettava opetusnäyte. Kaikki nämä vaiheet vievät aikaa ja vaivaa.

Yliopistot eivät silti ole luopumassa dosenteistaan. Dosenttien päivystys saa siis jatkua, joskin arvonimen valintaperiaatteisiin tullee jatkossa muutoksia.

Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa parhaillaan pohditaan dosenttuuriohjeen uudistamista. Dosenttuuri voisi jatkossa olla mahdollisesti määräaikainen. Harkinnassa myös on, että oman yliopiston kasvateille ja työntekijöille ei enää myönnettäisi dosentin arvonimeä. Sitä voisi – ja tulisi – hakea muista yliopistoista. Tutkijan ei haluta jäävän väitöksen jälkeen liian tiiviisti kytköksiin vain omaan yliopistoonsa vaan lähtevän hakemaan kannuksiaan myös muualta.

Dosenttuurilla on suuri merkitys etenkin vastaväitelleille tutkijoille. Se voi olla ratkaiseva meriitti tiedemaailman työpaikkoja hakiessa. Varsinkin yliopiston ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemiseen dosenttuuri antaa painoarvoa.

Myös yliopistot hyötyvät dosenteistaan, koska arvonimi sitouttaa ja velvoittaa dosenttia yliopiston suuntaan. Yliopiston on helpompi taivutella arvonimen saanut muun muassa väitöskirjan tarkastajaksi sekä virittää hänen kanssaan yliopiston ulkopuolisia yhteistyökuvioita ja pyytää häneltä asiantuntijalausuntoja.

Myös poliitikot pyytävät tieteentekijöiltä asiantuntijalausuntoja päätöksenteonsa tueksi. Olisi hyvä, jos tätä ei tehtäisi vain muodon vuoksi vaan tieteellistä tietoa myös hyödynnettäisiin päätöksissä.

Myös politiikan huipulla on letkauteltu vähättelyjä ”kaiken maailman dosenteista”. Poliitikkojen kannattaa ottaa ”päivystävien dosenttien” eli tieteentekijöiden tuottama tieto käyttöön – ja jättää vähättelyt sikseen.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.