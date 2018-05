EU toi vakautta ja matalia korkoja

Laina, johon sinulla on varaa. Näin julistaa pienen tukholmalaisen pankin mainoskirjeen otsikko. Esimerkiksi ruotsalaiset ja norjalaiset pankit ovat rynnänneet Suomen markkinoille ja mainostavat yliampuvasti vakuudettomia lainojaan.

Pankki tarjoaa 50 000 euron lainaa 11,7 prosentin vuotuisella korolla. Takaisinmaksuaikaa saa jopa 15 vuotta. Lainasta pitää maksaa 5 850 euroa korkoa ensimmäisenä vuonna. Luvut kertovat, että jos sinulla on varaa tällaisiin lainaehtoihin, olet todella ”rikas”. Tai sitten olet täysin taloudesta ymmärtämätön – tai kiipelissä omien raha-asioidesi kanssa.

Tukholmalainen pankki ei ole ainoa rahan tarjoaja. Sähköpostit pursuavat nykyisin houkuttelevia pikavippejä ja suuria lainatarjouksia. Kaupoistakin on välillä vaikea ostaa tavaroita ilman, että samalla yritetään väkisin myydä mukana luottokorttia. Korttiin on usein paketoitu jokin ilmainen vakuutus puoleksi vuodeksi, jolloin kortti kannattaa ottaa mutta maksaa ostos kertaeränä ilman että luottokorko alkaa raksuttaa. Vaivana on se, että muistaa sulkea kortin kokonaan vakuutuksen umpeuduttua.

Vakuudettomien lainojen markkina on houkutteleva erilaisille itseään pankeiksi kutsuville pienille yrityksille ja myös perinteisille pankeilla. Jos luottotappiot pysyvät kurissa, pankki voi tehdä roimia voittoja.

Euroopan unionin jäsenyys on tuonut Suomeen korkojen vakauden ajan. Tänään Eurooppa-päivänä tämän voi kirjata EU:hun kuulumisen eduksi.

Korkotaso ei ole EU-jäsenyyden ja euron aikaan kertaakaan noussut kuuteen prosenttiin vaan taso on liikkunut hyvinkin matalissa lukemissa. Kolmen kuukauden euribor-korko on nyt negatiivinen eli -0,3 prosenttia. Eli pankit joutuvat käytännössä maksamaan raha säilyttämisestä keskuspankissa.

Asuntolainojen korot ovat nykyisin kohtuullisia. Niistä joutuu maksamaan korkoa ehkä prosentin verran tai vähän ylitse.

Markka-aikaan oman valuutan arvoa piti välillä puolustaa koroilla. Ennen EU:hun liittymistä ja rahaliittoa normaali korkotaso oli Suomessa vuosia 6–12 prosentin tasolla. Asuntolainoistakin maksettiin korkoa toistakymmentä prosenttia vuodessa. Sellaista korkotasoa nykyiset asuntovelalliset eivät kestäisi.

Euroopan unionin byrokratia ja tahmeus usein ärsyttää. Euro on myös välillä ollut vientiyritystemme kannalta liian vahva valuutta. Ruotsi hyötyi taantumavuosina kruunun heikentymisestä. Myös komission halu suurentaa EU:n budjettia on vastustettava asia, mutta silti jäsenyys on tuottanut paljon hyvää suomalaisille.

EU:n jäsenyys on tuottanut suomalaisille vakautta. Talouden heilahtelut ovat loiventuneet. Myös yrityksille euroalue on puskuri, joka tasaa suurten maailmavaluuttojen heilahteluja.

EU-jäsenyyden aika on myös ollut maamme vaurainta aikaa. Nykyisin korkeita kiskurikorkoja voi maksaa pankeille ja korttiyhtiöille ihan omasta tahdostaan.

Kirjoittaja on päätoimittaja.