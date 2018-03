Elämästä lähtöä tekevä ei kaipaa tylyjä sanoja

Sinun sydämesi on nyt loppu, lääkäri sanoi iäkkäälle sukulaiselleni. Tahdistimen kanssa vuosia eläneelle ja voimiltaan äkisti heikentyneelle ihmiselle asia ei välttämättä tullut aivan yllätyksenä.

Yllättävää oli kuitenkin se tyly tapa ja sanat, joilla lääkäri kertoi lopun lähestyvän. Tietoa oman elämän loppumisesta ei haluaisi kuulla töksähtäen. Juuri sellaisena sukulaiseni koki lääkärin kaunistelemattoman, sisällöltään järkyttävän tokaisun.

Ehkä lääkäri halusi sanoa asian suoraan, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä: loppu on nyt tosiaankin lähellä. Lääkärin valitsemat sanat olisivat voineet olla kenties oikeat jollekulle toiselle. Sukulaismiehelleni sanat olivat kuitenkin aivan vääriä: ne olivat tylyjä ja jyrkkiä. Juuri tylyyttä saattohoitoon siirtyvä ihminen kaikkein viimeiseksi kaipaa.

Ahdistus kasvoi, kun yksi keskusteluista lääkärin kanssa päättyi tiedonantoon siitä, että sydänpysähdyksen sattuessa häntä ei tultaisi enää elvyttämään. Tämän tiedon saattohoidettava joutui ottamaan vastaan aivan yksin ja järkyttyneenä joutui välittämään tiedon omaisilleen, jotka olisivat halunneet olla aktiivisesti mukana potilaan hoidosta päätettäessä.

Tieto oli musertava, tietenkin. Se pyöri päässä ja lisäsi pelkoa ja tuskaa. Puheluissa ystäville oli enää yksi kaava: täällä minä nyt vain odotan.

Kansainvälisesti vertailtuna saattohoidon tila ei ole Suomessa kehuttava. The Economist -lehden tutkimuksen mukaan Suomi oli 20. sijalla 80 maan vertailussa elämän loppuvaiheen hoitoa mittaavassa indeksissä.

Vuosi sitten Lääkäriliiton kyselyssä saattohoidon ongelmiksi nimettiin alueelliset erot, saattohoitopaikkojen vähyys, henkilöstön osaaminen ja jatkohoidon järjestäminen, kun parantavasta hoidosta luovutaan.

Saattohoidon tilan kohentamiseen on varattu tämän vuoden budjetissa miljoona euroa. Myös saattohoidon Käypä hoito -suositus on juuri päivitetty. Sen mukaan henkilöstön on tehtävä hoitosuunnitelma saattohoidettavan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Siihen kirjataan hoidon rajaukset kuten elvytyskielto sekä potilaan toiveet ja pelot. Sukulaiselleni ei hoitosuunnitelmaa koskaan tehty.

Epikriisin mukaan elvytyskiellosta on keskusteltu potilaan kanssa ja asiaan on päädytty yhteisymmärryksessä. Kirjaus on kauniisti muotoiltu, mutta läheisten mukaan todellisuus oli vähemmän vuorovaikutteinen. Elvytyskielto – kuten myös tokaisu sydämen loppumisesta – muistutti enemmän ilmoitusasiaa kuin yhdessä käytyä keskustelua.

Vahvan kipulääkityksen antaminen aloitettiin useista lupauksista huolimatta vasta pari päivää ennen menehtymistä. Loppua sukulaismieheni odotti viisi tuskantäyteistä kuukautta.

Jokainen toivoo, että saisi elää viimeiset hetkensä niin hyvin kuin se on mahdollista. Tieto kuolemasta pelottaa, eikä sitä taakkaa tulisi muiden yhtään lisätä ainakaan töksähtävällä kommunikoinnilla.

Suositukset ja ohjeet ovat tarpeellisia välineitä saattohoidon tilan kohentamisessa. Ne ovat kuitenkin vain paperille kirjattuja sanoja, jos hoitohenkilöstö ei pysty tunnistamaan, miten raskaat asiat olisi kerrottava juuri tälle ihmiselle. Hänelle, joka tekee lähtöään omasta, ainutkertaisesta elämästään.

