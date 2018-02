Ennen sotessakin puhuttiin suoraan – "Tämä on sellainen rääpäle, ettei siitä koskaan miestä tule"

Lähtökohta: 1950-luvun lopulla Kuusankosken kunnanlääkärillä oli selkeä näkemys tulevaisuudestani: ”Tämä on sellainen rääpäle, että ei siitä koskaan miestä tule.” Ennen sitä puhuttiin suoraan muuallakin kuin somessa – esimerkiksi sotessa. Lääkärin ennustuksesta huolimatta olen nyt jokusen päivän yli 60-vuotias. Miehisyydestä en virka mitään.

Kun suunnittelin elämäni kulkua joskus epämääräisen teini-iän kuohuissa, oli 60+ jotain niin epärealistista, että en uskonut moisia lukemia sattuvan omalle kohdalleni.

Tässä kehyksessä epärealistisuutta tietysti lisää se, että teininä sitä uskoo vanhentumisen ja kuoleman koskevan vain kaikkia muita. Totuuden tietää älyllisesti, vaan ei tunnetasolla – ja kun tunteet astuvat etuovesta sisään, työnnetään faktat takaovesta ulos.

Siperia toki opettaa, mutta seksin, drugsin ja rock’n’rollin kaikenpeittävissä huuruissa ei tuokaan koulutus ole aukotonta. Itse tosin harrastin nuorena vain urheilua, mutta tuli siinäkin sitä Siperiaa palttooseen sen verran, että lisää en ole kaivannut.

Nuoruudessa laatimani elämänsuunnitelman velvoittavana ajatuksena oli, että en katuisi nuorempana tekemiäni valintoja myöhemmin, koska valintoja tehdessäni minulla on parempi tieto asioiden todellisesta tolasta kuin jälkiviisasteluvaiheessa.

Nyt jälkiviisasteluvaiheeseen päästyäni olen huomannut, että kaltaiseni suhteellisen suppeassa kokemuspiirissä kasvatettu tavan tallaaja viisastuu varsin hitaasti.

Kaikkein tyhmimmilläni olin parikymppisenä. Olin saavuttanut jonkinlaista menestystä yleisurheilussa ja oletin, että minusta voisi tulla lajissani maailman paras. No, ei se tavallaan kauaksi jäänyt; eihän minulla ollut puutteita kuin lahjakkuudessa, harjoittelussa ja kilpailuhermoissa. Suomessa menestyin melko hyvin, mutta ulkomaalaiset olivat liian isoja, vahvoja, nopeita ja teknisesti ylivoimaisia.

Täältä katsottuna olin tuolloin itsekeskeinen idiootti. Ei se varmaan paljoa totuudesta poikkea.

Yhden viisaan liikkeen onnistuin silti noina vuosina tekemään. Tapasin tulevan vaimoni, ja jostain sattuman oikusta opin ajattelemaan ainakin vähän, ennen kuin avasin suuni. Huomasin, että parisuhteeseen tarvitaan kaksi, eikä minusta ollut yksin parhaimmillanikaan kuin yhdeksi.

Se oli hyvä havainto, koska se toimii periaatteessa kaikkeen muuhunkin ihmisten kanssakäymiseen: mieti, mitä haluat oikeasti sanoa ja kuuntele, mitä toisella on oikeasti sanottavana. En tosin noudata vieläkään tuota periaatetta riittävän säntillisesti; joskus sitä on vaan niin pakottava tarve olla oikeassa, että oman typeryyden myöntäminen on mahdotonta.

Tuon annan itselleni anteeksi: kun tänne ei tulla eikä täältä lähdetä täydellisenä, niin kai siinä välissäkin pitää olla vähän säätöä.

Mitä tästä kaikesta pitäisi sitten ajatella? Mitä oppia?

Ainakin sen, että elämä on kasvamisen paikka.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.