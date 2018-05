Eteenpäin vaikka vain tipun askelin

Elämässä on jo toivon kipinöitä. Pienillä tipun askelilla tässä mennään eteenpäin joka päivä.

Nämä myönteiset terveiset lähetti eräs sosiaalityön asiakas oman sosiaalityöntekijänsä välityksellä Jyväskylän kaupunginteatterin yleisölämpiössä istuvalle yleisölle.

Runsaan sadan hengen yleisö oli juuri nähnyt ja kuullut tuokioita aikuissosiaalityön asiakkaiden elämästä.

Niissä ei tehty huimia digiloikkia. Lyhyempikin eteneminen riitti.

Ilman sua ei oo mua -pienoisteatteriesitys sai alkunsa sosiaalisen kuntoutuksen Sosku-hankkeessa, jossa jyväskyläläiset aikuissosiaalityön kehittäjäasiakkaat olivat kirjoittaneet ylös elämäntarinoitaan.

Noin vuosi sitten he saivat idean jakaa tarinansa myös laajemmalle kuulijakunnalle. Esitys alkoi pikkuhiljaa muotoutua, kun ryhmä sai yhteistyökumppanikseen teatterikuraattori Antti Niskasen Jyväskylän kaupunginteatterista.

Ilman sua ei oo mua -esityksessä kuvattiin työttömyyttä, köyhyyttä, sairautta, palvelujen epäkohtia ja asunnottomuutta, mutta synkkiä ja masentavia tarinat eivät olleet. Sen sijaan niistä huokui toiveikkuus ja usko parempaan. Eteenpäin on tarkoitus mennä vaikka sitten tipun askelilla.

Tipun askelein kulkemistaan kuvannut asiakas oli yksi tarinansa esitykseen antaneista. Lavalla hän ei ollut mukana kuten ei moni muukaan elämäntilanteensa kertoneista.

Niskanen on yhdessä sosiaalityön kehittäjäasiakkaiden kanssa koonnut pienoisesityksen tarinoiden palasista; eri asiakkaiden elämäntilanteita on yhdistelty toisiinsa ja niistä on häivytetty tunnistettavuus.

Näiden uudelleen koottujen tarinoiden tulkkeina toimi viisi sosiaalityön asiakasta. Heidän lisäkseen lavalla oli neljä sosiaalityöntekijää, jotka puolestaan kuvasivat esityksessä kohtaamisiaan asiakkaidensa kanssa. Ammattinäyttelijöitä ei mukana ollut.

Esityksen tarinat loivat tärkeitä välähdyksiä sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteisiin, joihin monella hyväosaisella ei ole mitään kosketusta. Kun itsellä menee hyvin, on muiden ihmisten ongelmat ja elämäntilanteet niin kovin helppo sivuuttaa ja ajatella, että tuo ei koske minua.

Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kenelle tahansa voi käydä kuten tarinoiden päähenkilöille.

Yleisökeskustelussa toivottiin moneen otteeseen, että esitys ei saisi jäädä vain tähän yhteen esityskertaan. Se ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi myös uusille yleisöille.

Esitystä toivottiin vietäväksi muun muassa Jyväskylän kaupunginvaltuuston syyskauden aloitukseen.

Keikkaa pukkaa, kommentoi yleisökeskustelua luotsannut Niskanen tyytyväisenä. Myös esiintyjät alkoivat lämmetä ajatukseen mahdollisesta uusintaesityksestä.

Moni esiintyjistä – niin asiakkaista kuin työtekijöistä – tunnusti, että lavalle nouseminen oli vaatinut melkoisen itsensä voittamisen. Se kannatti.

