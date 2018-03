Eurooppa tarvitsee Saksaa ja Ranskaa

Eurooppaan tarvitaan vahvaa ääntä niin Saksasta kuin Ranskasta sekä muista Euroopan unionin maista, linjasi Saksan liittokansleri Angela Merkel uuden hallituksensa saatesanoina. Muotoilu, jossa Ranska nousi muusta EU:sta erilleen, ei ollut vahinko.

EU:lla on monia haasteita niin ulkorajoillaan kuin omassa keskuudessaan. Brexit-prosessi on raskas ja transatlanttinen suhde kauppasodan uhkineen entistä arvaamattomampi. Sisäisesti EU jakautuu pohjois–etelä-suunnassa talouspolitiikasta ja länsi–itä-suunnassa unionin perusarvoista. Eri maiden sisällä erilaiset maahanmuuttovastaiset ja nationalistiset populistiliikkeet voimistuvat rakentamalla EU:sta vihollista.

Vaikka myös Ranskan ja Saksan linjaukset eroavat monilla politiikan alueilla, maiden erityissuhteen pohjana ovat perusarvot ja kyky kompromisseihin. Kun kyseessä on kaksi Manner-Euroopan herruudesta aiemmin verisesti läpi vuosisatojen taistellutta johtovaltaa, maiden akselilla on historiallista symboliarvoa. Toista maailmansotaa seuranneessa tilanteessa yhteistyö on paitsi poliittista kulttuuria myös ainoa vaihtoehto.

Vahvojen yhteistyö on muidenkin etu. Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) sanoin Suomikin hyötyy siitä, kun Eurooppaan voi luottaa ja investoida.

Saksan ja Ranskan johtajat eivät kuitenkaan ole aivan parhaassa terässään. Saksassa hallitusneuvottelut veivät lähes puoli vuotta, ja Merkelin asema omassa puolueessa on heikentynyt syksyn vaalitappion sekä sosiaalidemokraateille (SPD) hallitusneuvotteluissa tehtyjen myönnytysten vuoksi. Politikointi jo 12 vuotta liittokanslerina toimineen Merkelin seuraajasta alkaa pian vääjäämättä.

Railoja puoluejohdon ja kenttäväen välillä on myös hallituskumppani SPD:n riveissä. Puolue riiteli itsensä hallitukseen menosta vaikeuksiin, jotka näkyvät kannatusluvuissa vielä syksyn murskatappion jälkeenkin. SPD:n nuorisosiipi pelkää, että oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) hyötyy asemastaan liittopäivien suurimpana oppositiopuolueena ja ”häviäjien hallituksen” huonoimmalla paikalla oleva SPD kuihtuu pienpuolueeksi.

Vuosi sitten Ranskassa Emmanuel Macron nousi ilmiönä presidentiksi perinteisen puoluelaitoksen ulkopuolelta. Viime syksynä hän esitti monien mielestä hurjan vision euromaiden yhteisestä budjetista. Ajatus jäi seisomaan, kun hallitusneuvottelut Saksassa venyivät.

Ranskassa presidentin institutionaalinen asema on vahva, mutta presidentinvaalien hurmoksesta on jo sen verran aikaa, että Macron-ilmiön suurin puhku ehti haihtua. Presidentin suosio on laskenut.

Suurien uudistusten ja muutoksien momentum on katoamassa sikälikin, että tärkeiden EU-elinten parlamentin ja komission kaudet ovat lähestymässä loppuaan. Silloin EU:n elämä hidastuu väistämättä.

EU:n uudistamisessa on menetetty monia kuukausia. Siksi Saksan ja Ranskan yhteistyön tiivistymiseen kohdistuu suuria odotuksia.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.