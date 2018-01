Facebook hiipuu, verkkokauppa kasvaa

Suurimpien sosiaalisten medioiden käyttö ei enää kasva Suomessa. Uunituoreen Yhteisöllistyvä media 2017 -tutkimuksen mukaan Facebookin käyttö on laskenut jo kaksi vuotta peräjälkeen. Vuonna 2015 Facebookia käytti säännöllisesti 68 prosenttia suomalaisista. Toissa vuonna käyttö laski 65 prosenttiin ja viime vuonna 63 prosenttiin.

Hieman yllättäen myös Youtuben käyttö on laskenut jo kaksi vuotta. Nyt palvelua käyttää säännöllisesti 59 prosenttia suomalaisista. Nousussa ovat Spotify (30 prosenttia), Netflix (28 prosenttia) ja Instagram (28 prosenttia).

Snapchat oli tutkimuksessa ensimmäistä kertaa ja sitä käytti 12 prosenttia vastaajista. Twitter on juuttunut 14 prosenttiin ja LinkedIn 15 prosenttiin.

Suosituin sosiaalinen media on WhatsApp. Se on nykyajan tekstari ja ryhmäyttäjä. Sitä käyttää 66 prosenttia ihmisistä.

Sosiaalisen media ensimmäinen suuri läpimurto lienee nyt takana. Kymmenessä vuodessa some tuli ihmisten elämään, mutta nyt osa on siihen kyllästynyt. On aivan kuin ihmiset ja markkinat odottaisivat jotakin aivan uutta läpimurtavaa teknologiaa tai ideaa.

Verkkokauppa kasvaa nopeasti. Economist-lehden (23.12.2017) mukaan verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta oli Yhdysvalloissa vuonna 2013 hieman yli 9 prosenttia. Viime vuonna osuus oli noussut 14 prosenttiin.

Kiinassa kasvu on räväkämpää. Viime vuonna verkkokaupan osuus oli 23 prosenttia kaupasta, kun se neljä vuotta aiemmin oli 12 prosenttia. Koko maailmassa verkkokaupan arvioidaan haukkaavan 12 prosenttia vähittäiskaupasta. Amerikkalainen Amazon ohittikin viime syksynä markkina-arvossa Facebookin.

Suomalainen kauppa on ollut tehokasta logistiikassa ja osaavaa kivijalkakaupassa, mutta verkkokaupan näytöt ovat vähissä.

Stockmann, Anttila, Seppälä ja moni muu on kärsinyt siitä, että osa ostajista on siirtynyt verkkokauppoihin. Ja nuo verkkokaupat ovat ulkomaalaisten yhtiöiden zalandoja ja muita vastaavia. Vain elektroniikkaa myyvät Power ja Gigantti näyttävät pärjänneen myös verkossa.

On syytä olla huolissaan kotimaisesta kaupasta. Jos verkkokaupoista ostaminen vaikkapa kaksinkertaistuu seuraavien viiden vuoden aikana, eurojen siirtymä kotimaasta ulkomaalaisiin verkkokauppoihin on hurjaa. Näin voi käydä, sillä verkko-ostaminen on jo useimmille arkea.

Verkkokauppojen runsaat valikoimat houkuttelevat ihmisiä niin, että kotimaisten kauppojen tarjonta alkaa tuntua ankealta. Näin minullekin kävi, kun pitkästä aikaa poikkesin Helsingin Stockmannille, joka ennen tuntui runsaudensarvelta. Nyt se näytti rapistuvalta myymältä, jonka liukuportaiden päällä maali halkeili ja henkareissa riippui muutama menneen sesongin tumma vaate. Enää ei tulekaan mieleen matkustaa ostoksille Stockmannille vaan vilkaista verkkokauppaan.

Onpa ikävä muutos mielikuvissa.

