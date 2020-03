Hidastelu saattoi maksaa paljon ihmishenkiä

Keväästä ja kesästä on tulossa karmea. Koronapaniikki on levinnyt Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, eikä syyttä.

Koronavirus on karannut ihmisten keskuuteen Kiinan ja Yhdysvaltojen lisäksi ainakin Italiassa, Espanjassa, Saksassa, Itävallassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Suomessa on testattu vähän ihmisiä. Testatut ovat olleet pääasiassa Italiasta tulleita. Todennäköisesti meilläkin korona on jo levinnyt ihmisten joukkoon.

Uhkakuvat koronasta ovat synkentyneet. Kun aluksi arvioitiin, että tautiin voisi sairastua 35 prosenttia suomalaisista eli 1,9 miljoonaa ihmistä, niin nyt puhutaan 70 prosentin riskistä sairastua. Se tarkoittaisi lähes neljää miljoonaa suomalaista.

Koronan maailmanlaajuiseksi kuolleisuudeksi on väitetty 3,5 prosenttia. Se tarkoittasi, että meillä kuolisi 70 000–140 000 ihmistä. Mutta jos kuolleisuus olisi Italian pahimpien alueiden tasolla eli 5–6 prosentissa, tauti voisi viedä jopa 200 000 suomalaista.

Suurin osa koronaan kuolleista on ollut 70–80-vuotiaita ja heitäkin iäkkäämpiä. Kuolleisuus alkaa nousta yli 50-vuotiaiden sairastuneiden joukossa. Nuoret selviävät viruksesta ilmeisesti melko hyvin.

Jos korona pääsee epidemiaksi, terveydenhoitojärjestelmä on kamalan paikan edessä. Vain osalle voidaan antaa hoitoa.

Meillä on Suomessa on vain 282 tehohoitopaikkaa. Niistä on normaalissakin tilanteessa 60–70 prosenttia jatkuvasti käytössä. Jos koronan takia vakavasti sairastuneita on samalla hetkellä tuhansia tai enemmänkin, tehokkainta hoitoa saa todella harva.

Donald Trump säikäytti sijoittajat eilen aamulla. Lentojen kieltäminen Euroopasta oli kova toimi. Se herätti pelon. Edellinen pelkopiikki tuli viikonloppuna Italiasta. Silloin selvisi, että koronavirus on päässyt leviämään valtoimenaan maassa.

Pörssit romahtivat maanantaina ja ne romahtivat eilen. Ja ne tulevat romahtamaan vielä monta kertaa. Edessä voi olla maailmantalouden lama.

Luottamus markkinoilla on kateissa. Sijoittajat ei luota enää sijoituskohteisiinsa eivätkä toisiin sijoittajiin. Kohta rahan omistaja ei luota lainanpyytäjään. Siitä seuraa, että osa rahan tarpeessa olevista yrityksistä tai ihmisistä ei saa lainaa.

Eilen Italiassa pistettiin kiinni kauppoja. Myös ravintolat ovat kiinni. Ne saavat tehdä ruokaa enää koteihin. Käytännössä siis koko talous on pysäytetty.

Sama voi toistua lähikuukausina monissa maissa, myös meillä Suomessa. Se tietää suuria vaikeuksia monille yrityksille.

Korona on näkymätön, mutta samalla pelottava. Toisesta ihmisestä tulee ihmisen uhka. Kun yritämme välttää itse saamasta virusta, ryhdymme välttelemään toisia ihmisiä.

Suuret yli 500 ihmisen tapahtumat on nyt peruttu toukokuun loppuun saakka. Jääkiekkoa pelattiin jo eilen tyhjille halleille. Se tietää liigaseuroille tulonmenetyksiä. JYP pelaa lauantai-iltana Hippoksella Vaasan Sportia vastaan ilman katsojia. Lähellä voi olla tilanne, jossa liigan loppupelit pelataan typistettynä tai runkosarjan voittajasta tulee suoraan mestari. Amerikassa koripallon NBA keskeytti kautensa.

Myös teatterit, konsertit ja muut tapahtumat sulkevat ovensa.

Pitkään viranomaiset puhuivat, että koronavirus ei leviä ovenkahvoista tai pinnoilta. Uusin tieto viittaa siihen suuntaan, että koronavirus säilyisi ovenkahvoissa ja pinnoilla jopa yhdeksän vuorokautta. Jos näin on, se pakottaa ihmiset miettimään käyttäytymistään.

Moni jättänee menemättä julkisiin tiloihin, kauppoihin, kuntosaleille, ravintoloihin, uimahalleihin ja muualle. Myös setelirahan käyttö voisi periaatteessa olla virusriski.

Edessä on konkursseja ja työttömyyttä. Suomi voi nähdä 1990-luvun alun laman kaltaisen pudotuksen.

Epäluottamus leviää myös siksi, että moni kokee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden ja ministeriöiden virkahenkilöiden ensin hyssytelleen ja siksi menettäneen otteen tilanteeseen. Miksi koronan uhkaan ei herätty jo pari viikkoa sitten ja laitettu rajoituksia ja maahantulijoiden karanteeneja päälle? Israel pisti tulijat karanteeniin ja Tanska koulut ja päiväkodit kiinni.

Sanna Marinin (sd.) hallitus on vakavan paikan edessä. Sillä on käsissään terveyskriisi ja talouskriisi.

Terveyskriisi on myös sukupolvikriisi. Korona on erityisen hengenvaarallinen ikäihmisille. Nuorilla kuolemanriski on pieni. Ikääntyvä väestö voi muutamien kuukausien päästä kysyä, oliko puolison, tuttavan tai sukulaisen kuolema hallituksen hidastelun syytä.

Eilen hallitus vihdoin tarttui koronakriisiin. Lähikuukausina sillä on sylissä myös talouskriisi. Syksyllä voi olla tulossa leikkauksia ja veronkorotuksia.

Kirjoittaja on päätoimittaja.