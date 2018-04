Hjallis-liberaalien kapina on kupla

Erollaan kokoomuksesta kansanedustaja Harry Harkimo sai torstaina paljon julkisuutta. Sama linja jatkuu nyt viikonloppuna, kun Harkimo kertoo tipoittain suunnitelmistaan. Julkisuus on Harkimon poliittiseen painoarvoon nähden ylimitoitettua.

Harkimo ei enää viimeiseen vuoteen ole jaksanut käydä kokoomuksen ryhmäkokouksissa. Se kertoo heikosta työnteon moraalista ja poliittisen kunnianhimon puutteesta.

Puolue-erossa on kyse yhden miehen tv-show’sta, jossa on paljon puhetta mutta vähän asiaa. Hjalliksen persoonassa ja ajattelussa ei ole sellaista säihkettä, että hänestä olisi Suomen Emmanuel Macroniksi. Itse hän saattaa toista kuvitella.

Pikemminkin Harkimo on Vladimir Putinin Venäjän alustalainen ja saa kiittää Jokerien KHL-liiketoiminnan tappioiden kuittaamisesta rajan takaisia rahamiehiä. Ulkopoliittisesti sidos olisi merkittävälle poliitikolle ongelma.

Mikael Jungner on politiikan rattopoika ja huuliveikko. Hän jaksaa päivitellä somekanaviin milloin mitäkin. Jungner muistetaan yhtenä SDP:n historian huonoimpana puoluesihteerinä (2010–2012) ja Ylen visionäärisen aktiivisena toimitusjohtaja (2005–2010). Jungner erosi SDP:stä joulukuussa, kun puolue ei ollut valmis siirtymään hänen mukanaan kokoomuksen oikealle puolelle.

Jungnerin ja Harkimon ajattelemaa kansanliikettä on arvioitu liberaalien ja erityisesti markkinaliberaalien kapinaksi. Tässä kapinoidaan kokoomusta vastaan, koska se ei ole heidän mielestään kyllin oikeistolainen tai kyllin markkinaliberaali.

Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle tilanne on kiusallinen. Puolueen oikea reuna sairastaa, mutta uutta lääkettä vaivaan ei kokoomukselta löydy, sillä kokoomus on jo ennestään enemmän liberaalipuolue kuin konservatiivipuolue. Tällä vuosituhannella nimenomaan konservatiivit ovat olleet paitsiossa kokoomuksessa. Alexander Stubbin aikaan kokoomus oli erityisen arvo- ja markkinaliberaali.

Lääkettä tuskin löytyy myöskään Harkimon–Jungnerin-liikkeestä, sillä heillä kummallakaan ei ole aitoa uskottavuutta poliittisina johtajina tai karismaattisina ajattelijoina.

Liberaalien ja konservatiivien jakolinja on puolueissamme sisäisen jännitteen luoja. Kokoomuksessa, keskustassa ja SDP:ssä on merkittävät liberaali- ja konservatiivifraktiot. Kokoomuksessa ja keskustassa liberaalit ovat olleet niskan päällä.

Vihreät ovat selvimmin arvoliberaaleja. Markkinaliberaaleja useimmista vihreistä ei punertavine aatteineen saa tekemälläkään.

Suurissa kaupungeissa on paljon liberaalia äänestäjäkuntaa. Orpon puheenjohtajakautena kokoomuksesta on syntynyt harmaa mielikuva. Kokoomuksen kannatus on silti ollut korkealla keskustan heikkouden ja vihreiden näkymättömyyden takia.

Ehkä Hjallis-liberaalien kapina herättää Orpon kokoomuksen. Näennäisen hyvin pärjäävä puolue pärjää vain näennäisen hyvin. Yhteiskunnallisen aloitteentekijän roolin puolue on hukannut.

Kirjoittaja on päätoimittaja.