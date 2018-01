Huopakaupunki Jämsä vailla käsityökeskusta

Käsityötaitojen opetus uhkaa nykyajassa likistyä liikunnan ja musiikin alle. Se jää alakynteen, vaikka ne kaikki ovat yhtä tärkeitä. Jämsässä asia on puhuttanut käsityöihmisiä jo pitkään.

Kaupungin käsityöopetus keskittyy työväenopistoon, jonka kurssitarjonta on monin tavoilla kiitettävää ja erittäin runsasta. Mutta käsityöopetus tuntuu olevan ahtaalla koko ajan.

Jämsän työväenopiston kurssikalenterin mukaan musiikkiopintoja tarjoaa 39 opetuskokonaisuutta, kädentaitoja 26 kurssia. Määrä ei kerro kaikkea, mutta viitteitä se antaa.

Lisäksi tarjolla on paljon kursseja, jotka eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla työssäkäyviä. Harva pääsee nykyään harrastukseen säännöllisesti arki-iltana, kerran viikossa.

Sen sijaan harvat viikonloppukurssit ovat usein niin suosittuja, että ne täyttyvät hetkessä. Monet halukkaat jäävät opetuksen ulkopuolelle. Eikä suosituimpia kursseja järjestetä tuplana, vaikka kysyntää olisi.

On hienoa, että opisto kokeilee myös uusia käsityökursseja. Valitettavasti ne eivät aina houkuttele riittävästi osallistujia ja kursseja pitää perua Tämä kaventaa tarjontaa entisestään. Olisi kohtuullista, että esimerkiksi syksyllä peruttujen kurssien resurssit voitaisiin käyttää keväällä uuteen suosikkikurssiin.

Mutinaa on kuulunut myös siitä, että käsityökursseja kansoittavat aina samat ihmiset. Siitä ei mutista, että soittajat harrastavat samaa instrumenttia vuodesta toiseen.

Käsityöopintojen kysyntä ja tarjonta eivät nyt kohtaa, eikä opetusta kehitetä niin kuin nykyajassa voisi. Tilatkaan eivät ole parhaat mahdolliset.

Huopakaupunki Jämsä tarvitsisi käsityökeskuksen. Talon tai tilan, johon keskittyisi työväenopiston käsityönopetus ja josta myös harrastajat voisivat vuokrata työpajoja ja tilaa myös tapaamisiinsa.

Jämsässä on vakaa joukko eri-ikäisiä käsityöihmisiä eri aloilta. Koska työväenopiston kurssit eivät aina palvele etenkään nuorempia harrastajia, kehittävät he omia vapaamuotoisia tapahtumia. Samalla kansalais- ja työväenopistoissa harrastamisen perinne on vaarassa hapertua surullisella tavalla. Vapaamuotoinen toiminta ei voi korvata sitä, mitä opistot voivat tarjota – tasapuolisesti kaikille.

Vanhan mallin neuvonta-asemat on lakkautettu miltei jokaisesta kunnasta. Jyväskylässä ja muutamassa muussa onnekkaassa Keski-Suomen kunnassa on vielä Taitokeskuksen toimintaa. Niiden tapaan, joskin selvästi laajemmalla yhteistyöllä, voisi toimia myös Jämsän käsityötalo.

Käsityöharrastus on suosittua ja muodikasta. Eri puolilla Suomea toimivien keramiikkapajojen kurssit täyttyvät pikavauhtia. Jyväskylän Seppälään on avattu Creater, verstas, josta voi ostaa jäsenyyden lähes samoin kuin kuntosalilta.

Monet harrastajat etsivät kiinnostavia viikonloppukursseja myös muiden kuntien kansalais- ja työväenopistoista ja matkustavat niiden perässä. Ilman opistoja moni harrastus jäisi aloittamatta ja taito oppimatta.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.