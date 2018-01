Hyvinvointivaltio herättää haikeuden

Presidenttiehdokkaat ovat innokkaita hyvinvointivaltion kannattajia, kertoo Yle (20.1.). Ylen vaalikoneen mukaan ehdokkaat puhuvat hyvinvointivaltion puolesta jopa innokkaammin kuin kansalaiset – joista enemmistö pitää sitä tärkeänä.Silti hyvinvointivaltiosta puhutaan nykyään kuin menetettynä asiana.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan emeritalehtori ja tunnettu sosiaalipolitiikan tutkija Raija Julkunen pohtii tuoreessa Muuttuvat hyvinvointivaltiot -kirjassaan syitä sille, miksi ihmiset kokevan hyvinvointivaltion menetetyksi. Hänen mielestään kyse on talouden ja hyvinvoinnin suhteen kääntymisestä nurin.

Aikaisemmin nähtiin, että talouden tehtävänä on tuottaa ihmisille turvallisuutta ja hyvinvointia. Nyt asetelma on kääntynyt päinvastaiseksi: hyvinvointi on asetettu kilpailukyvyn ja hallinnan palvelukseen.

Kyseinen muutos ei ole tapahtunut yhtäkkiä. Hyvinvointivaltio on ollut uudistuksen kohteena lähes kolmekymmentä viime vuotta.

Julkunen jakaa politiikan tutkijan Paul Piersonin näkemyksen siitä, millä keinoin hyvinvointivaltiota on pyritty uudistamaan aina 1990-luvulta alkaen. Uudistaminen on nojannut kolmeen periaatteeseen: menojen hillitsemiseen, markkinoistamiseen ja rationalisointiin.

Julkunen muistuttaa, että juuri nämä kolme tavoitetta yhdistyvät selkeästi hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa eli sotessa.

Menojen patoamista ja säästöjä pidetään tärkeänä, koska väestö ikääntyy ja sote-palvelujen kysyntä kasvaa. Menokuri on tarkoittanut paitsi leikkauksia myös keinoja löytää uudistuksia, joilla voisi hillitä kulujen kasvua. Potilaita saatetaan esimerkiksi vastuuttaa tekemään itse yksinkertaisia terveysmittauksia.

Hyvinvointivaltion markkinoistaminen puolestaan näkyy muuttuneessa suhtautumisessa julkisiin palveluihin: valinnanvapauden nimissä halutaan vahvistaa markkinoiden ja yksityisten yritysten asemaa sotessa.

Kolmas hyvinvointivaltion uudistamisen periaate eli rationalisointi ilmenee paineena löytää sote-palveluista tehostamisen paikkoja. Esimerkiksi vanhustenhoidossa tehokkuutta haetaan digitalisaatiosta: hoitajat eivät tee paperitöitä enää toimistolla vaan vanhuksen luona, jossa he näpyttelevät tiedot käynnistä yhteiseen tietojärjestelmään.

Hyvinvointivaltio ei ole koskaan ollut muuttumaton – se on liikkeessä jatkuvasti. Jossain pisteessä liikkeen muutosvoima alkaa kuitenkin näkyä uusina painotuksina. Nyt tuo uusi painotus näkyy niin, että ihmisten hyvinvoinnin ja talouden suhde kääntyy nurin päin.

Asian voisi kiteyttää toteamukseen: älä kysy, mitä taloudellinen kasvu voisi tehdä sinun hyvinvointisi hyväksi. Kysy, mitä sinun hyvinvointisi voisi tehdä talouden hyväksi. Ihmisen hyvinvointi ei tällöin enää ole tavoiteltava arvo sinänsä – sen sijaan sitä tarvitaan talouden kasvun tukemiseen. Ehkä juuri tämä muutos luo ihmisille haikean tunteen, että hyvinvointivaltio on menetetty – vaikka palvelut eivät olisikaan kadonneet.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.