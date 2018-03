Indentiteettityössä Euroopan raiteilla

Hyvänen aika! Euroopan unioni näyttää päätyneen nuorison interrail-pohdinnoissaan hyvin samanlaisiin johtopäätöksiin kuin minä ja entinen poikaystäni, nykyinen mieheni, runsaat kolmekymmentä vuotta sitten.

Teimme tuolloin yliopiston pro gradu -työtämme, jonka aiheena oli ulkomaalaiset interrailaajat Suomessa. Haastattelimme interrailaavia ulkomaalaisia nuoria rymyten ja lymyten Suomen junissa ja asemilla. Kyselimme matkalaisten haaveista, tulevaisuuden suunnitelmista ja tietysti matkustamisesta.

Tulkitsimme gradussamme, että haastatelluille nuorille interrail on yksi keino hankkia sosiaalista pääomaa. Katsoimme, että interrail on heille indentiteettityötä, jossa hankitaan rakennusaineksia tulevaisuutta ja aikuiselämän haasteita varten.

Interrail on junalippu, jolla voi matkustaa Euroopan maissa mielin määrin. Aikaisemmin lipun voimassaoloaika oli kuukauden mittainen ja se oli myynnissä vain alle 26-vuotiaille. Nyttemmin tarjolla on paljon myös lyhyempiä vaihtoehtoja ja eri-ikäisille tarkoitettuja lippuja.

Euroopan komissio aikoo jakaa tänä vuonna ilmaisia interrail-junalippuja kymmenilletuhansille 18-vuotiaille. Komissio haluaa tällä keinoin vahvistaa nuorten eurooppalaista identiteettiä ja yhteisiä arvoja sekä kannustaa eurooppalaiseen kulttuuriin ja maanosamme paikkoihin tutustumiseen.

Komissio siis tuuppaa nuoria tekemään indentiteettityötä interrailaamalla. EU toivoo, että tämä olisi yksi keino, jolla nuoret kasvaisivat olemaan ylpeitä eurooppalaisuudestaan.

Ilmainen junalippu on luvassa 20 000–30 000 nuorelle. Hankkeeseen on varattu 12 miljoonaa euroa. Vielä ei ole aivan selvää, miten lippujen saajat valitaan. Tarkoituksena on kuitenkin kohdistaa liput sellaisille nuorille, joilla ei muuten olisi mahdollisuuksia matkustella Euroopassa.

Interrail-matkustamisen huippu oli 1980-luvun puolessa välissä, jolloin Suomesta tehtiin lähes 20 000 interrailmatkaa. Viime vuonna Suomessa myytiin 4 000 interrail-lippua.

Meille 1980-luvun nuorille aikuisille interrail kutisti Euroopan: se toi maailman lähemmäs myös meitä täällä perämutkassa asuvia suomalaisia.

Interrail oli tuolloin käytännössä ainoa tapa päästä matkustamaan ja saada tuntumaa kansainvälisyydestä. Opiskelijavaihtojärjestelmäkin teki tuolloin vasta tuloaan. Junan kolke vei lukuisat nuoret aikuiset joka kesä kuukaudeksi Eurooppaan. Niin minutkin.

Nyt EU:n tavoitteena on, että interrail havahduttaisi Euroopan nuoret toivot katsomaan moni-ilmeistä maanosaansa tarkemmin ja arvostaen. Interrail saattaisi siten yhdistää Eurooppaa ruohonjuuritasolta tehokkaammin kuin mitkään EU:n juhlalliset julkilausumat tai yhdessä puserretut linjanvedot.

Interrail-matkustaminen pystyy näköjään tarjoamaan indentiteettityötä sekä yksilölle että koko maanosalle.

