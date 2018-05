Irakista tehtiin muiden pelinappula

Me seisomme Irakin uusien johtajien rinnalla (..), kunnes työmme on tehty. Ja sitten me lähdemme – ja jätämme taaksemme vapaan Irakin.

Näin julisti Yhdysvaltain presidentti George W. Bush lentotukialuksen kannelta vappuna 2003 kuuluisassa Tehtävä suoritettu -puheessaan. Mutta Saddam Husseinin hallinnon kukistaminen oli vasta alkusoitto selkkaukselle – siinä kaatui vielä tuhansia amerikkalaissotilaita ja surmattiin moninkertainen määrä irakilaisia.

Painajaismaisen, mielettömän kalliiksi ja epäsuosituksi käyneen miehityksen jatkuessa Bushin puheenparsi muuttui. Vuonna 2006 hän perusteli, että ”työtä ei saa jättää kesken”, koska sen seurauksena syntyisi ”vielä vaarallisempi terrorivaltio”.

Lopulta vapauttaja väsyi seisoskeluunsa Irakissa. Sodasta irtautumiseen tarvittiin tosin uusi presidentti ja hallitus. Tuhotussa Irakissa vallasta jäivät taistelemaan valtaenemmistönä olleet shiiamuslimit, Saddamin aikaisen valtaeliitin muodostaneet sunnit ja pohjoisen kurdit, joita Irakin keskusvalta ei liiemmin kiinnostanut.

Riitaiset irakilaiset eivät miehityksen vuosina pystyneet ratkaisemaan ainuttakaan ongelmaansa itse. Aina oli tarjolla amerikkalaismiehittäjien selkänoja. Eniten Irakin sekasorrosta hyötyi shiiajohtoinen naapurimaa Iran – jonka alueellisia suurvaltapyrkimyksiä oli aiemmin hillinnyt juuri Saddamin johtama Irak.

Sunnit ja shiiat ajautuivat sisällissotaan. Sunnien alistaminen loi pohjan äärijärjestöjen kuten Isisin synnylle. Isis oli tällä vuosikymmenellä vallata koko Irakin julmaan komentoonsa, sota sitä vastaan julistettiin päättyneeksi vasta puolisen vuotta sitten.

Kaaoksen vuodet näkyvät Irakissa. Maassa on yli kaksi miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Turvallisuustilanne on huono, Isis kykenee yhä iskuihin. Peruspalvelut eivät toimi ja korruptio rehottaa. Koululaitos, joka 1980-luvulla oli koko Lähi-idän huippua, on romahtanut.

Lahjottaviin ja aikaansaamattomiin poliitikkoihin ei luoteta. Se näkyi viime lauantain parlamenttivaaleissa. Äänestysprosentti oli vain 44,5.

Vaalien alla pantiin paljon toivoa siihen, että maassa oli miljoonia uusia nuoria äänestäjiä, jotka eivät olleet kokeneet Saddamin diktatuuria ja julmuuksia. Passiivisuus vaaleissa voi kertoa siitä, että hekin ovat ehtineet jo pettyä sukujen, klaanien, heimojen ja erilaisten uskonnollisten kuppikuntien kähmintöihin politiikassa.

Myönteisenä voi pitää sitä, että sekavien vaalien selkein voittaja näyttää olevan shiialaisen uskonoppineen, korruptiota vastaan kampanjoineen Moqtada al-Sadrin liittouma. Entinen amerikkalaismiehittäjien vastaisten kapinoiden johtaja, nuorten ja köyhien shiiojen keskuudessa suosittu al-Sadr on sikäli harvinainen irakilaispoliitikko, että hän on johdonmukaisesti vastustanut paitsi Yhdysvaltain myös Iranin vaikutusvallan kasvua Irakissa. Irakilaisilla on oikeus olla muutakin kuin vain muiden pelinappuloita.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.