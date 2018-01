Iranissa törmäävät taas vanha ja uusi

Iranin viikon jatkuneissa levottomuuksissa voi nähdä takautumia maan islamilaiseen vallankumoukseen vuonna 1979 ja tämän vuosikymmenen alun ”Arabikevääseen”, vaikka Iran ei arabimaa olekaan.

Islamilaisessa vallankumouksessa shaahi Mohammad Reza Pahlavin itsevaltainen ja länsimielinen monarkia muuttui islamilaiseksi teokratiaksi. Shaahin syrjäyttämisen alkuvaiheissa keskeistä oli tuolloinen viestintäteknologia. Shaahia vastustaneiden maanpakolaisjohtajien palopuheita salakuljetettiin maahan muun muassa kasetteina. Varsin teknisen tulkinnan mukaan shaahin kaatoivatkin transistoriradio ja c-kasetti.

Arabikeväässä keskeistä oli sosiaalisen median rooli väkijoukkojen organisoijana. Yksittäiset protestit laajenivat vallanpitäjiä suistaneiksi joukkoliikkeiksi, kun visuaalinen media osoitti voimansa.

Myös Iranissa protestit suuntautuivat aluksi taloudellista ahdinkoa ja korruptiota vastaan mutta muuttuivat pian koko maan poliittista ja uskonnollista johtoa sekä sotaisaa ja kallista ulkopolitiikkaa vastustaviksi.

Iranissa viranomaiset ilmoittivat jo levottomuuksien alkuvaiheessa rajoittavansa sosiaalisen median sovellusten käyttöä. Pääsy Facebookiin, kuvanjakopalvelu Instagramiin ja Iranissa suosittuun viestisovellus Telegramiin estettiin. Mobiilin internetin käyttö on blokattu ja paikallisen median raportointia on rajoitettu.

Levottomuuksia on verrattu vuoden 2009 mielenosoituksiin. Tuolloin liikehdintä oli suurkaupunkien ilmiö, nyt se on leimautunut maaseudulle ja maaseutukaupunkeihin. Vuonna 2009 alle miljoonalla iranilaisella oli älypuhelin. Nyt niitä on lähes 50 miljoonaa; Telegramia on käyttänyt jopa 40 miljoonaa iranilaista.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on jakanut ohjeitaan iranilaisille: verkkosensuurin voisi kiertää esimerkiksi VPN-yhteyden avulla tai perustamalla omia, yksityisiä verkkoja. Presidentti Donald Trump on tviitannut, että iranilaisia on sorrettu vuosia ja nyt on muutoksen aika.

Tällaiset puuttumiset palvelevat Iranin johtoa: se voi perustella protesteja ulkopuolisten tahojen lietsomiksi. Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei sanookin, että hallituksen kaatamiseen tähtäävien juonittelujen takana ovat Iranin ”viholliset”. Niitä on ja niille Iranin sisäiset vaikeudet sopivat kieltämättä hyvin.

Iranilaisia on yli 80 miljoonaa, ja enemmistö heistä on syntynyt islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Samankaltainen tilanne on Arabikevään kokeneissa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa – ne nuortuvat, kun Eurooppa ja länsi vanhenevat.

Kun valtaosa väestöstä on alle 30-vuotiaita ja vallassa ovat reilusti keski-iän ylittäneet miehet – pappisvanhukset kuten Iranissa – nämä ryhmät puhuvat väistämättä toistensa ohi. Vallanpitäjien on vaikea käsittää, että monet iranilaisnuoret ovat verkottuneet kansainvälisemmin kuin mikään aikaisempi sukupolvi. Heihin Iranin ”suuri kertomus” ei pure, se on jo vanha tarina.

