Isien perhevapaa on lasten etu

Isiä halutaan kannustaa käyttämään perhevapaita nykyistä enemmän. Tämä on ollut keskeinen tavoite perhevapaiden uudistuksessa, josta hallitus päätti tällä viikolla luopua.

Nykyjärjestelmä ohjaa päävastuun lapsen hoitamisesta äidille, vaikka isien merkitys on lapselle tärkeä. Perhevapaiden uudistuksessa tavoitteena on ollut sukupuolten tasa-arvon lisääminen lapsen hoitamisessa. Tavoite on hyvä ja kannatettava.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt toinen tasa-arvonäkökulma eli perheiden välisen eriarvoisuuden vähentäminen.

Tällä hetkellä isäkuukautta ja kotihoidon tukea pääasiassa käyttävät hyvin koulutetut miehet. Useimmiten heidän puolisonsa ovat hyvätuloisia.

Viidennes isistä ei käytä mitään perhevapaita. Perhevapaita jättävät eniten käyttämättä pienituloiset perheet sekä yrittäjäisät. Perheen sosioekonominen tausta vaikuttaa siis merkitsevästi perhevapaiden käyttöön, kertovat lukuisat tutkimukset.

Tässä kohtaa – jos missä – on syytä nostaa esille lapsen etu.

Pienituloisten perheiden ja yrittäjäisien lapset ovat eriarvoisessa asemassa muihin nähden, koska näiden perheiden isät harvoin käyttävät perhevapaita. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö kyseiset isät silti olisi hyviä ja huolehtivia isiä.

Hankaluus on kuitenkin siinä, että nykyinen perhevapaajärjestelmä luo perheiden välille rakenteellista, yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Tutkimuksin on todistettu, että isä–lapsi-suhde saa hyvän pohjan, jos isät ovat mukana lapsen hoidossa vanhemmuuden alkumetreiltä lähtien.

Tästä mahdollisuudesta heikoimmin koulutettujen perheiden ja yrittäjien lapset jäävät usein paitsi. Näiden lasten elämä on varmasti silti hyvää ja vanhemmat rakastavia.

Poliitikkojen on huolehdittava siitä, että kaikilla lapsilla sosioekonomisesta taustastaan huolimatta on yhtälaiset mahdollisuudet isä–lapsi-suhteen luomiseen perhevapaiden tukemana. Tätä asiaa tulee edistää yhteiskunnassa poliittisella ohjauksella. Ohjaus ei saa olla eriarvoisuutta kasvattavaa.

Perheiden kasvaneesta eriarvoistumisesta puhutaan paljon. Aiheellisesti kannetaan huolta syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja nuorista. Syyt eriarvoistumisen kasvuun ovat mutkikkaita ja moninaisia ja senpä vuoksi tätä kehitystä ei voi muuttaa tai estää vain yhdellä eikä kahdella keinolla.

Myös keinoja on oltava useita. Yhden niistä tulisi olla perhevapaauudistus, joka pyrkii vähentämään perheiden sosioekonomisen taustan merkitystä perhevapaiden käytössä.

Yleisin isien syy jättää hoitovapaa käyttämättä on perheen talous. On ymmärrettävää, että pienituloisten perheiden isät jättävät vapaat käyttämättä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat äidit hoitavat lapsiaan pitempään kotona, eikä isien omaa hoiva-aikaa tällöin välttämättä nähdä perheessä tarpeellisena.

Poliitikkojen tehtävänä on havaita, että myös nämä lapset ansaitsevat isiltään ikioman ajan. Siksi on pyrittävä luomaan perhevapaajärjestelmä, joka tukee tätä tavoitetta.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.