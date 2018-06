Jyväskylällä on nyt monta rautaa tulessa

Jyväskylässä on käynnissä ennennäkemätön määrä isoja kaupunkikehitys- ja rakennushankkeita. Huomion keskipisteessä ovat nyt Hippos2020, uusi sairaala ja Kankaan alue, johon kytkeytyy ainutlaatuinen Tourujoen kunnostussuunnitelma.

Myös kaupunginosissa tapahtuu, Vaajakosken, Palokan, Kuokkalan ja Kortepohjan keskustoissa rakennetaan vauhdilla uusia kerrostaloja. Kauramäessä raivataan kokonaan uuden 700 asukkaan alueen paikkaa. Ydinkeskustassa on valmistunut ja rakenteilla useita uusia kerrostaloja ja täydennysrakentamisen tavoitteet on asetettu korkealle. Historiallisia hankkeita ovat niin ikään kauppatorin siirtäminen ja Lyseon korttelin kehittäminen.

Putken läpi katsomalla vaikuttaa, että onpas Jyväskylässä nyt monta rautaa tulessa. Mutta niin on muissakin kaupungeissa, jotka menestyvät.

Suomen halutuin asuinpaikkakunta Tampere pistää Jyväskylääkin paremmaksi. Pelkästään kaupunkikonsernin investoinnit muutaman vuoden haarukassa ovat yli kaksi miljardia euroa rantatunneleineen, ratikoineen, Kansiareenoineen ja Sydänsairaaloineen. Tampereelle valmistuu tänä kesänä myös kymmenen miljoonan euron maauimala, jonne tulee kahdeksan uintirataa ja hyppyaltaan hyppyreistä korkein on kymmenen metriä.

Vaikka väestö pakkautuu kaupunkeihin, se ei takaa automaattia kaupunkien kehitykselle. Huono esimerkki on Kouvola, jossa asukasmäärä on hiipunut noin 400 asukkaan tahdilla jo parikymmentä vuotta. Koko Kymeenlaakso oli viime vuonna Suomen suurin väkiluvun pudottaja 2 000 asukkaalla. Kouvolassa tiedetään kyllä samat konstit vetovoiman kasvattamisessa kuin Tampereella ja Jyväskylässä, mutta toteutukseen siirtyminen on viipynyt.

Kouvolaa en tunne, mutta Jyväskylässä innokas kehittäminen saa toisinaan vastavoimakseen jarruttajia ja valittajia. Täydennysrakentaminen ja herkkään kaupunkiympäristöön kajoaminen herättävät vastustusta. Se kuuluu demokratiaan ja on joskus paikallaan.

Kirkkopuiston parkkihallihanke eli P-Paraatin rakentaminen ratkaistaan ensi syksynä. Jännitys väreilee hankkeen ympärillä, koska rakennuslupa­prosessi on vielä edessä. Itse asemakaava on kaupunginvaltuuston hyväksymä, lainvoimainen ja testattu korkeinta hallinto-oikeutta myöten.

Keskustan elinvoimaisuuden kehittämisessä parkkihalli on vain yksi palikka. Mutta sen viivästyminen viivästyttäisi edelleen esimerkiksi torin siirtämistä, mikä viivästyttäisi P-Torin saneerausta, Lyseon korttelin kehittämistä ja niin edelleen.

Valtiovalta on vähentänyt valittamisen mahdollisuutta oikeusasteissa, koska valitusten viemisestä aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka on tullut liian usein vain viivytystaistelua. Usein sitä myös masinoidaan politiikan ja virkakoneiston ulkokehältä, jossa entisten päättäjien ja vaikuttajien on vaikea niellä nykyisten päättäjien tekemiä päätöksiä.

Kirjoittaja on uutistoimittaja.