Kännykästä ihmisten ilmoille

Hei, olit soittanut. Mitäpä sinä?

– Jossain vaiheessa näytät kilauttaneen.

– Tästä numerosta on soiteltu, voinko auttaa?

– Nyt on valitettavasti niin, etten ole työvuorossa, mutta kerro...

Tämä on täysin oma valintani. Työpuhelimen numero on myös henkilökohtainen numeroni. Työhöni kuuluu, että kilauttelen ihmisille, haastattelen, utelen uutisia, otan vastaan juttuvinkkejä ja kuuntelen ihmisten huolia. Olen helposti lähestyttävä, eikä siinä ole mitään pahaa, päinvastoin. Olen onnellinen, että näin on, mutta joskus väsyttää.

En sulje pitkänkään työrupeaman jälkeen puhelintani, koska sama numero on vanhalla äidilläni, vielä vanhemmalla ystävälläni, lapsillani – kaikilla. Se on henkilökohtainen numeroni, johon koen velvollisuudekseni vastata. Osin siksi se kulkee lähes koko ajan mukanani. Kännykkä on tietotoimisto, navigaattori ja kanava tuoreimpiin uutisiin.

Älykännykällä hoidan facebookit ja muut yhteydenpidot kolmensadanseitsemänkymmenen lähimmän ystäväni kanssa. Viihdytän itseäni, välillä kavereitani, kommentoin viestiketjuissa ja seurustelen.

Jos en ole osallistunut pariin päivään, tulee ihmetysviestejä ja kysymyksiä, onko jotain vakavaa tapahtunut. Ei ole.

Mutta joskus väsyttää.

Lankapuhelinaikana kaikki oli niin paljon helpompaa. Puhelin soi jossain peräkammarissa. Sen kuuli tai ei kuullut. Jos jollain oli tähdellistä asiaa, soitettiin kyllä uudelleen. Lankapuhelimen pärinä ei kuulunut pihalle, eivätkä puhelut seuranneet metsään tai vesille.

Nyt pidetään itsestään selvänä, että vastaamattomaan puheluun soitetaan het siltään ja välittömästi takaisin. Jos ei soiteta, ihmetellään tylyä ja epäkohteliasta käytöstä.

Ystäväni kehotuksesta olen ajatellut aloittaa vieroitushoidon. Aluksi jätän älykkään kaverini työpöydän kulmalle. Sitten unohdan sen taskustani, kun kipaisen lenkille.

Ehkä tulee päivä, jolloin kännykän läheisyydettömyydestä ei tule tuskanhiki otsalle. Sama olo, kun huomaa hukanneensa luottokortteja pullistelevan lompakon. Päivä, jolloin viihtyy vallan mainiosti itsensä ja mahdollisen läsnä olevan seuran kanssa, eikä näprää jatkuvasti puhelimen näppäimistöä.

Pohjoisen maailmankolkassa puhelin on jo vuosia saattanut unohtua päiväkausiksi mökin ikkunalaudalle tai äänettömänä repun pohjalle. Ensimmäisinä Lapin-kesinä ei niillä meidän kulmilla ollut kenttää kuin tietyn kukkulan laella tai naapurivaltion puolella. Tuli tavaksi kertoa porukoille, etten sitten ole tavoitettavissa viikkoon tai kahteen – kun ei ole tuota kenttää.

Kenttiä on nykyään pohjoisessakin pilvin pimein, mutta silti. Tänäkin kesänä, kun aika tulee, kerron läheisilleni, että siirryn katvealueelle. Ja jos minusta ei kuulu päivään tai pariin, ei kannata hermostua. Kyllä minä aikanaan kömmin kännykän ilmoille. Viihdyn vain vähän aikaa ihmisten ilmoilla.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.