Kännykkä sukkiksiin ja kiinni puuhun

Saatat joskus puuhastella esimerkiksi puutarhassa tai tehdä jotain muuta työtä, jossa kätesi likaantuvat, mutta joudut vilkaisemaan välillä kännykkää. Kännykkään on kuitenkin ikävä tarttua likaisin käsin.

Ei hätää, apu kyllä löytyy: ota vanhat, rikkinäiset sukkahousut ja pistä kännykkä sukkahousun toiseen lahkeeseen ja sido sukkiksien toinen lahje esimerkiksi puuhun tai pensaaseen. Tällöin voit tarttua puhelimeen vaikka kätesi olisivat vähän likaisetkin.

Muun muassa tällainen sukkahousuniksi on joskus annettu legendaarisella Pirkka-lehden Niksi-palstalla.

Kyseinen niksi toimii varmasti myös vaikkapa mopoa korjatessa tai väripurkkien kanssa taiteillessa.

Sukkahousuista on kehitetty lukematon määrä erilaisia niksejä. Hyvä niin, sillä kierrätys on tärkeää. Rikkinäiset nailonsukkikset saavat niksien avulla uuden käyttötarkoituksen, eivätkä ne siirry heti rikkoonnuttuaan kuormittamaan kaatopaikkoja.

Mutta jossain vaiheessa kierrätetyistäkin sukkiksista tulee jätettä.

Ohuet nailonsukkahousut eivät ole järin ympäristöystävällinen tuote. Sukkahousut valmistetaan tekokuidusta, joka usein on epäekologinen materiaali. Lisäksi sukkahousut ovat helposti rikkoontuvia ja siksi lähes kertakäyttöisiä. Silmäpako voi lähteä juoksemaan jo ensimmäisellä käyttökerralla.

Ihminen on käynyt Kuussakin ja silti – muka – ei ole keksitty ohuita sukkahousuja, joihin ei tulisi silmäpakoja. Sellaisia on kuitenkin jo tehty, mutta niitä ei ole massatuotannossa. Jos olisi, sukkahousujen myynti laskisi, koska kuluttajan ei tarvitsisi olla jatkuvasti ostamassa uusia rikkoontuneiden tilalle. Markkinalogiikan mukaista on pitää tuotteen kulutus korkealla.

Alussa kerrotun sukkahousuniksin julkaisemisesta lienee aikaa lähes jo pari vuosikymmentä. Tuolloin oletuksena oli, että puhelinta tarvitaan pääasiassa puhumiseen.

Nyt puhuminen on sivuseikka ja tärkeintä on puhelimen katsominen. Siksi kyseisten puuhun ripustettavien sukkisten olisi hyvä olla läpinäkyvät.

Sellaiset sukkahousut eivät ole kuuminta hottia tämän päivän nuorisomuodissa. Suurin nailonsukkahousujen kuluttajaryhmä ovat keski-ikäiset naiset.

Toisin oli 1960-luvulla, jolloin tulipalopakkasillakin nuoret naiset värjöttelivät hameessa ja ohuissa nailonsukkahousuissa. Moni on kuullut sen sitkeän urbaanin huhun, jonka mukaan kovassa pakkasessa nailonsukkikset jäätyvät kinttuihin kiinni.

Nuoret naiset käyttävät nykyään paksuja, lämpimiä sukkiksia – jos sukkahousuihin ylipäänsä päätyvät. Nilkat paljaiksi jättävistä leggingseistä on puhuttu paljon ja asiaa on paheksuttu jo tarpeeksi, joten ei siitä sen enempää.

Leggingsien lahkeeseen kännykkää ei ainakaan kannata pujottaa.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.