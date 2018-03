Kassajonodraamoilla on myös kääntöpuoli

Syntyneiden historiallisen alhaista määrää Suomessa on viime aikoina selitetty monesta näkökulmasta. Yhteiskunnan ja yksilön valintojen kautta, poliittisilla linjauksilla ja vallitsevalla kulttuurilla. Yhtä syytä ei ole, siksi selityksiäkin on useita.

On mainittu, että mielikuvat lapsiperheiden elämästä ovat kielteisiä. Kassajonoissa vinkuvat lapset ja rähisevät aikuiset muokkaavat yleistä käsitystä. Ja moni lapseton on kokenut, kuinka lapsia saaneen ihmisen elämä alkaa pyöriä lasten ympärillä niin tiiviisti, että yhteys lapsettomiin aikuisiin pätkii tai katkeaa kokonaan. Jäljet pelottavat.

Minulla on noin vuosikymmenen mittainen kokemus lapsiperhe-elämästä. Mitä voisin sanoa kohentaakseni sen imagoa?

Ainakin kaikenlainen tarpeettomuuden tunne on kadonnut. Sen tilalle on tullut tunne, että pitäisi kyetä kloonaamaan itsensä tai hankkia jonotusnumeroautomaatti. Mutta tällaisia tuntemuksia on helpompi sietää kuin epämääräistä tyhjyyttä.

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen status ovat nousseet. Lapsen kanssa liikkuessa tuntemattomat saattavat tulla juttelemaan ilman että tavoittelisivat hyötyä. Naapureihin tutustuu helpommin. Autoilijat varovat lapsen kanssa liikkuvaa toisella tavalla kuin yksinäistä aikuista.

Lapsille suotavien vapauksien kautta huomaa antavansa itselleenkin vapauksia kirjoittamattomista käyttäytymisnormeista. Lapsen kanssa voi julkisella paikalla laulaa tai jutella mielikuvitusolennoista vaikuttamatta hullulta. Apua on helpompi pyytää vaikka tuntemattomalta, kun mukana on lapsi akuutteine tarpeineen.

Kyynistymisen ja vieraantumisen oraat ovat kuihtuneet. Siinä missä aikuisen maailma tuntuu joskus muodottomalta kappaleelta ironian myrkyttämää postmodernia massaa, lapsen elämässä on aidosti hyviä ja pahoja, iloisia ja surullisia asioita. Ja lapsen mukana voi vierailla lastenkulttuurin maailmassa, jossa hyvä voittaa aina. Kun oikea maailma on sellainen kuin on, on hienoa voida edes käydä toisenlaisessa todellisuudessa.

Käsitys ihmisestä on tarkentunut. Lapsen kasvua seuraamalla olen päässyt lähemmäs ketään ihmistä kuin koskaan aikaisemmin. Ymmärrys yksilön ainutlaatuisuudesta ja arvosta on vahvistunut.

Vaikka nämä myönteiset asiat ovat totta, myös moni kielteinen mielikuva pitää paikkansa.

Lasten syntymä on suuri muutos, joka koettelee elämänhallinnan taitoja ja erilaisia fyysisen ja henkisen sietokyvyn rajoja. Lasten tarpeisiin vastaamista on vaikeaa sovittaa vanhaan elämään hallitusti ja kaikkien kannalta tasapuolisesti.

Tämän kaltaiset periongelmat kärjistyvät joskus tilanteiksi, joista ei aina selvitä tyylillä ja kunnialla. Ja sellaisia itse kukin toisinaan todistaa myös ruokakaupoissa tai muissa julkisissa tiloissa.

Ne valitettavasti kuuluvat lapsiperhe-elämään, mutta siihen kuuluu myös syvän ilon ja ymmärryksen hetkiä. Toivottavasti tämä puoli mielikuvasta ei kokonaan haalistu.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja.