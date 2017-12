Kasvu tuo valoa ensi vuoteen

Maailma elää noususuhdanteessa. Yhdysvalloissa on täystyöllisyys ja Euroopassakin näkymät ovat kirkastuneet. Entisistä ongelmamaista esimerkiksi Espanja on saanut taloutensa hyvää kasvuun.

Suomen talous on hyvässä vauhdissa. Keski-Suomessa työllisyys on kohentunut jo pitkän aikaa ja maakunnan näkymät ovat valoisat. Jyväskylä on noussut takaisin kasvukykyisimpien kaupunkiseutujen joukkoon.

Jyväskylän väestönkasvu on ollut 900–1500 henkilön tasoa vuodessa. Jos tahti jatkuu seuraavat kymmenen vuotta, kaupunkiin pitää rakentaa vähintään kaksi uutta kaupunginosaa. 10 000–15 000 ihmisen väestönkasvu voi myös ylittyä.

Jyväskylän väkiluku oli elokuun lopussa 139 260 ihmistä.

Politiikassa ensi vuosi on kiinnostava. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on sitonut jatkonsa keskustan puheenjohtajana hallituksen onnistumiseen. Työllisyysasteen nousu on ollut Sipilän puheissa tärkeässä roolissa. Hallitus tavoittelee 72 prosentin työllisyysastetta. Nyt siinä ei olla vaan aavistuksen yli 70 prosentissa.

Keskusta on mielipidetiedusteluissa kärsinyt rajusti pääministeripuolueen asemasta. Välillä puolue on ollut vasta neljänneksi suurin. Kokoomus on imenyt kannatusta keskustan riveistä. SDP on syönyt perussuomalaisten kannatusta. Ja vihreät ovat haalineet kannattajia SDP:stä.

Tuoreimmassa mielipidetiedustelussa keskusta nousi takaisin elävien kirjoihin eli yhtä suureksi SDP:n kanssa. Kokoomus laski hieman. Hallituspuolueiden asetelmaa pääministeripuolueen suosion parantuminen helpottaa.

Sipilään, Petteri Orpoon (kok.) ja Timo Soiniin (sin.) henkilöityvä hallitus on onnistunut toiminnassaan melko hyvin. Sen luulisi heijastuvan nousukaudella myös hallituspuolueiden kannatuslukuihin.

Sipilä kertonee kantansa jatkostaan hyvissä ajoin ennen Sotkamon kesäkuun puoluekokousta. Keskustassa ei näytä olevan varauduttu siihen, että Sipilä ei jatkaisi. Mahdollisia seuraajanimiä ei puheissa vilahtele.

Istuva hallitus näyttää etenevän vuoden 2019 eduskuntavaaleihin nyt myötätuulessa. Jos talous kasvaa, sote-uudistus toteutuu ja maakuntahallinto onnistuu, hallitus on elämänhaluinen.

Britannian brexit, Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi ja Emmanuel Macronin nousu Ranskan presidentiksi osoittivat, että talouden sekä politiikan eliitin valta ei ole demokratiassa ehdotonta. Myös puolueet ovat joutuneet länsimaissa haastetuiksi.

Trump valtasi tyytymättömien kansalaisten tuella republikaanisen puolueen puolue-eliitiltä. Macron nousi perustamansa Tasavalta liikkeellä! -ryhmittymän avulla puolueiden ulkopuolelta presidentiksi.

Demokratiassa ratkaisevaa onkin, pystyykö maan johto luomaan tulevaisuudentoivoa ja hyvinvointia kansalaisilleen. Jos ei pysty, äänestäjä voittaa aina lopulta talouspoliittisen eliitin. Ja äänestäjät tuovat valtaan jonkun, joka lupaa parempaa.

Kirjoittaja on päätoimittaja.