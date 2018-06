Katalonian kysymykseen ei luvassa uutta vastausta

Espanjassa tehtiin perjantaina poliittista historiaa, kun Mariano Rajoyn johtama konservatiivihallitus kaatui parlamentin luottamuslauseäänestyksessä. Vastaavaa ei ollut tapahtunut kertaakaan Espanjan noin 40 vuoden ikäisen demokratian aikana.

Rajoyn kohtaloksi koitui hänen edustamaansa kansanpuolueeseen kytkeytyvä laaja korruptiovyyhti, jossa julkisia urakoita jaettiin lahjuksia vastaan. Vaikka useisiin pitkiin vankeustuomioihin johtaneet teot sijoittuvat lähinnä viime vuosikymmenelle eivätkä kansanpuolueen nykyiset johtajat olleet niihin osallisena, Rajoyn uskottiin olleen tietoinen väärinkäytöksistä.

Uudeksi pääministeriksi nousee sosialistipuoluetta edustava oppositiojohtaja Pedro Sanchez. Sosialisteja tukivat luottamuslauseäänestyksessä laitavasemmistolainen Podemos sekä joukko pieniä alueellisia puolueita, mutta hallitukseen tukipuolueilla ei välttämättä ole asiaa.

Polttavin kysymys Espanjan politiikassa on viime aikoina ollut itsenäisyyttä havittelevan Katalonian asema. Vaikka hallitusvalta siirtyy nyt keskustaoikeistolta vasemmistolle, on Katalonia-politiikkaan tuskin odotettavissa suunnanmuutosta.

Sanchez on oppositioasemassa tukenut Rajoyn tiukkaa linjaa Katalonian kysymyksessä. Hän on ollut aktiivinen, esittänyt lakimuutoksia tilanteen ratkaisemiseksi ja tavoitellut parempia keskusteluyhteyksiä Katalonian itsenäisyyden kannattajien kanssa.

Perjantaina Sanchezin poliittiset vastustajat kyselivät, oliko hän tehnyt myönnytyksiä Katalonia-politiikkaansa saadakseen alueen itsenäisyyttä kannattavien pienryhmien tuen luottamuslauseäänestyksessä. Oppositioasemassa Sanchez on seissyt kuitenkin Rajoyn tukena Katalonia-kysymyksessä vakaammin kuin kukaan muu Espanjan pääpuolueiden johtajista.

Tiukalla linjalla vaikuttaisi Espanjassa olevan kansan tuki. Neljästä pääpuolueesta vain Podemos on suhtautunut ymmärtäväisesti Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiin, ja tämä on vaikuttanut puolueen kannatuksen laskuun. Oikeistoliberaali Ciudadanos on puolestaan kritisoinut Rajoyn hallitusta liian pehmeästä suhtautumisesta ja kasvattanut kannatustaan.

Uuden hallituksen lähtöasetelmat ovat vaikeat. Parlamentin voimasuhteet eivät muutu, joten keskustaoikeiston asema on edelleen vahva. Sanchezin rinnalla luottamuslauseäänestyksessä seisseiden puolueiden joukko puolestaan on niin kirjava, ettei sen varaan voi hallitusta rakentaa. Ainoaksi vaihtoehdoksi on jäämässä hauras vähemmistöhallitus, joka joutuu turvautumaan tukipuolueisiinsa.

Ei siis ihme, että Sanchez ilmoitti jo perjantaina valmistelevansa päätöstä ennenaikaisista vaaleista. Niissä valtaan saattaavat kuitenkin nousta aivan uudet voimat, sillä kansanpuolueen vaikeudet, Katalonian kriisi ja sen vauhdittama espanjalaisen nationalismin nousu ovat nostaneet Ciudadanoksen mielipidetiedusteluiden suosituimmaksi puolueeksi.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja.