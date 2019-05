Nuorten katuralli nostaa tunteet pintaan lähes joka kylässä Hangosta Nuorgamiin ja Jämsästä Pihtiputaalle. Autolla tai mopoilla ajetaan ilman päämäärää pitkin keskustaa yömyöhään asti lähinnä viikonloppuisin. Pakoputkien pärinä ja paukkuminen, kaahailun äänet, renkaiden ulvonta ja bassokaiuttimien jumputus eivät ole varsinaista unimusiikkia katujen varsilla asuvien korviin.

Katuralli on yksi osa nuorisokulttuuria, johon on yritetty puuttua järjestyssäännöillä ja liikennejärjestelyillä. Nuoret ovat kuitenkin nokkelia eikä heidän kokoontumisvapauttaan voi kahlita.

Kannonkoskella maalaiskunnan pehmeä idylli särkyi, kun kuntalais­illassa puitiin katurallin lieveilmiöitä kärjekkäin sanankääntein. Useita vuosia jatkunut tilanne on saanut poikkeuksellisia piirteitä. Jotkut keskusta-asukkaat kokevat tulleensa vainotuksi kun ovat yrittäneet puuttua häiriöihin. Nuoret saattavat uhkailla turpaan vedolla, räjäyttää kostoksi kyttääjien postilaatikoita tai käydä ”kuopimassa” pihamaalla.

Jotkut aikuiset ovat puolestaan tarttuneet kättä pidempään. Harjanvarsilla on saatettu pätkiä autoja tai ajaa kirveen kanssa takaa häiriköiksi luultuja. Rumat sanat ovat sinkoilleet puolin ja toisin niin kadun varsilla kuin netissäkin.

Nuoret ovat suivaantuneet, sillä he kokevat tulleensa leimatuksi pienen joukon toilailujen takia: rauhallisia mopoilijoita ja katuparkissa istuvia on ilman syytä haukuttu ja uhiteltu. Eikö nuorilla ole tilaa Kannonkoskella, ajatellaan.

Kerrotut esimerkit ovat vain puheita, mutta meno on välillä ollut villiä. Poliisi on niukoilla valvontaresursseillaan lähes voimaton. Virkavallan lääke on, että häirintätilanteessa pitää puolin ja toisin soittaa hätäkeskuksen numeroon 112, jolloin asioita voidaan selvitellä.

Mikä ihme saa paikkakunnan kivat nuoret ja fiksut aikuiset muuttumaan välillä huligaaneiksi ja pyöveleiksi?

Päivänselvää on, että tarpeettoman melusaasteen tuottamiseen ei ole mitään oikeutta. Se on ajattelematonta, typerää, usein vaarallistakin. Sen tunnustuvat varmasti myös monet nuoretkin. Mikään ei silti oikeuta aikuisia tarttumaan oman käden oikeuteen.

Uhittelu ja raivoaminen nuoria kohtaan on typerää – sama kuin heittäisi bensaa liekkeihin. Jos asiallinen keskustelu ei tepsi, silloin fiksu tapa on ottaa kaikessa ystävyydessä yhteyttä nuorten koteihin tai virkavaltaan.

Asioiden julkinen puiminen kuntalaisillassa oli erinomainen alku tilanteen selvittämiselle. Se puhkaisi pahimmat paineet ja keskustelu kääntyi lopuksi rakentavaksi.

Yksi ratkaisu on kehittää Teeriharjun moottoriradasta suljettu alue, jossa nuoret voivat käydä asfalttibaanalla pyörittelemässä autoja ja polttamassa kumia. Asiasta on jo käyty alustavia keskusteluita kunnan päättäjien, moottorikerhon ja nuorten kanssa yhteistuumin.

Parhaiten sopu syntyy, kun osapuolet tunnistavat ylilyöntinsä sekä hellittävät kaasujalkaa ja hölläävät pipon kiristysnauhaa.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.