Kauhea pettymys ei purkaudu Sotkamossa

Edes superpesiksen kärkiottelu Sotkamon Jymyn ja Vimpelin Vedon välillä Hiukan stadionilla perjantai-iltana tuskin ilahduttaa keskustan Sotkamoon kokoontuvaa puoluekokousväkeä.

Keskustaväki lähtee perjantaina Sotkamon puoluekokoukseen ristiriitaisissa tunnelmissa. Puheenjohtaja Juha Sipilä on onnistunut pääministerinä mutta epäonnistunut puoluejohtajana.

Keskustan kannatus on historiallisen alhaalla eli 15 prosentin tasolla. Niillä luvuilla keskusta ei ole seuraavassa hallituksessa. Neljä vuoden oppositiokausi tarkoittaisi myös sitä, että puolue hakee uuden puheenjohtajan.

Entisestä pääministeristä tuskin tulee uskottava oppositiojohtaja.

Sotkamon Katinkullassa ei kuitenkaan puhuta puoluejohdon vaihtumisesta, vaikka puhujapöntössä mätkitään keskustalaiseen tapaan roisisti puoluejohtoa ja puolueen linjaa.

Keskustalaiset pyrkivät silti yhdistämään rivinsä vaikeuksissa. He toivovat, että kannatusluvut kääntyvät viimeistään vaalikampanjassa nousuun.

Toiseksi suurimman puolueen asema olisi jo suuri torjuntavoitto. Kolmanneksi suurimman puolueen asema taas hyvällä ääniosuudella mahdollistaisi pääsyn hallitukseen. Se olisi pieni torjuntavoitto.

Sotkamossa keskusta valitsee puoluesihteerin ja varapuheenjohtajat. Niissä valinnoissa kenttäväki puhaltaa ulos pettymyksiään. Puoluesihteeri Jouni Ovaska heitti pyyhkeen kehään, kun kävi selväksi, että hän oli menettänyt puolueväen laajan luottamuksen. Puoluesihteeriksi nousee Jirka Hakala, 31, tai Riikka Pirkkalainen, 38. Keskipohjalainen Hakala lähti haastamaan jo Ovaskaa ja sai silloin haastajana tukea taakseen. Sitten tuuli kääntyi.

Nyt näyttää vahvasti siltä, että puoluesihteeriksi nousee pohjoissavolainen Pirkkalainen. Hän on profiloitunut muutokseksi, naiseksi ja kokemukseksi. Hakala on nuorten ääni ja puolueväki ei ehkä halua toista nuorta peräkkäin puoluesihteeriksi. Nyt halutaan ikää ja elämänkokemusta.

Pirkkalaisen riski on, että hän on ministerin avustajana lähellä puolue-eliittiä. Se ei aina ole hyväksi.

Puoluesihteerikisa ratkeaa aidosti vasta lauantaina. Kenttäväen mielipide voi kääntyä lopulta pienistäkin nyansseista salissa.

Kokoomus kokoontuu perjantaista sunnuntaihin puoluekokoukseen Turkuun. Puolueessa on poreillut viime kuukaudet. Puheenjohtaja Petteri Orpon ote on lipsunut, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on yllyttänyt sote-kapinaa. Harry Harkimon ero puolueesta oli imagotappio. Ja Elina Lepomäen ja Susanna Kosken niskurointi syö mielikuvaa iloisesta voittajapuolueesta.

Vielä jokin aika sitten niin varmalta näyttänyt pääministerin paikka on puolueelta luisumassa käsistä – ja vielä Antti Rinteelle (sd.). Ja kun vihreätkin näyttävät hallituspuolueelta kaikissa vaalien jälkeisissä kokoonpanoissa, porvarivalta on katomassa horisonttiin. Se voi Turussa huolestuttaa.

Kirjoittaja on päätoimittaja.