Keppi se vasta onkin porkkanaa!

On kahdenlaista kannustamista: on keppiä ja on porkkanaa. Työttömien aktiivimallin toteutuksessa hallitus on kallistunut kepin puolelle. Työtöntä napautetaan leikkaamalla hänen työttömyysturvaansa, jos hän ei tee töitä 18 tuntia kolmen kuukauden aikana tai osoita muuten aktiivisuuttaan työnhaussa. Porkkanamalliin luottava kannustaminen toimisi päinvastoin: työttömälle myönnettäisiin pieni lisä, jos hän onnistuu saamaan jostain kyseiset työtunnit.

Aktiivimalli kepittää työttömän ohella myös työnantajaa. Työnantajan tulisi sopeutua siihen, että aktiivimallin vuoksi töihin tupsahtaa muutamaksi tunniksi jostakin joku, kuka tahansa. Jos tähän ei mukaudu, ovat työnantajat lampaita kuten pääministeri heitä moitiskeli.

Pertunmaalainen teollisuusalan yrittäjä Kristiina Ketomäki arvostelee aktiivimallia kipakasti (Yle 19.2.). Hän katsoo, että hallitus ei arvosta työtä.

– Kun meille otetaan uusia ihmisiä kokoonpanoon, niin menee viikko vähintään, että ihmiset perehtyvät työhön. Se ei voi olla sellaista, että kunhan joku vaan tulee ja tekee jotain kolme tuntia, hän sanoo.

Kun puhutaan työttömistä, tuen heikentäminen tulkitaan kannustukseksi töihin. Periaate on, että kurittaminen kannustaa.

Kun puhutaan kotihoidon tuesta, muuttuu suhtautuminen päinvastaiseksi. Tuen heikennys nähdään silloin kurittamisena – ei kannustamisena.

Täysimääräisesti kotihoidon tukea käyttävät varsinkin heikosti koulutetut naiset. He ovat usein myös työttömyysuhan alla, mikä ohjaa hoitamaan lapsia kotona pitkään. Asetelma on vaikea ja se vie päättäjät kannustamisen peruskysymysten äärelle.

Otetaanko mieluummin pitkitetty piilotyöttömyys, jonka nykyinen kotihoidon tuki mahdollistaa? Vai pyritäänkö ennaltaehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä ja ohjaamaan heikosti koulutetut naiset joko koulutukseen tai töihin pitkien hoitovapaiden sijaan? Jälkimmäinen edellyttäisi porrastuksia ja samalla leikkauksia kotihoidon tukijärjestelmään.

Nykyisessä perhevapaamallissa kotihoidon tuen porrastaminen – tai uudistaminen muulla tavoin – ei pääministeripuolue keskustan mukaan tule kysymykseen, koska muutos heikentäisi tukea käyttävien pienituloisten perheiden asemaa. Näin todennäköisesti onkin. Mutta on hyvä muistaa, että perheiden arki jatkuu vielä kotihoidon tukiajan jälkeenkin.

Hankaluus piilee siinä, että perheen asema ei kohene kotihoidon tuen päätyttyä, jos edessä on äidin pitkäaikaistyöttömyys. Äidin syrjäytyminen on riski lapsen koulumenestykselle, kertovat lukuisat koulutustutkimukset. On lapsen etu, että äiti ei jää sivuun työmarkkinoilta.

Etuuksien leikkaaminen ja sen kytkeminen kannustamiseen on monisäikeinen kysymys. Poliitikkojen ideologioiden sävyttämät käsitykset kannustamisesta voivat olla keskenään täysin vastakkaisia riippuen jopa siitä, mistä tuesta kulloinkin puhutaan. Silloin keppikin on mahdollista nähdä porkkanana ja porkkana keppinä.

