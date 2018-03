Keski-Suomi rakentuu työstä ja unelmista

Keski-Suomessa on ollut 1990-luvun loppupuolelta alkaen perinne järjestää Maakuntaristeily neljän vuoden välein, kuten kunnallisvaalitkin. Ajatuksena oli, että kuntien uudet luottamushenkilöt saivat risteilyllä tilaisuuden päästä kosketuksiin toistensa ja maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Suomenlahdelle suunnannut risteily kokosi aina toistatuhatta keskisuomalaista vaikuttajaa, yrittäjää ja muita toimijoita yhteen keskustelemaan ja verkottumaan.

Vaikka viime vuonna pidettiin kuntavaalit, tänä vuonna Keski-Suomi ei risteile. Merellisen miljöön sijasta väkeä kutsutaan nyt kuivan maan kesteihin Jyväskylän Paviljonkiin, Keski-Suomen Torikokoukseen 18. huhtikuuta.

Uutta on myös se, että tapahtuma on kaikille avoin – toki tarjoilujen vuoksi päämaksullinen. Tervetulleita ovat kaikki, joiden sydän sykkii Keski-Suomelle. Ja heitähän on paljon!

Päävastuun tapahtuman järjestelyistä kantaa Keski-Suomen liitto. Yhteistyökumppaneina ovat Keskisuomalainen ja Yle sekä iso joukko muita toimijoita. Ajankohdaksi on tarkoituksella valittu tapahtuman hengessä juuri Keski-Suomen päivä.

Päivän aikana visioidaan maakunnalle tulevaisuutta. Erityisesti puhutaan työn tekemisestä Keski-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Luvassa on myös keskisuomalaista kulttuuria, kuten esimerkiksi valikoima inhotuimpia ja ihailluimpia keskisuomalaisia sävelmiä.

Keski-Suomen lähitulevaisuus näyttää valoisalta. Vuonna 2016 alkanut liiketoiminnan kasvu jatkuu, syntyy uusia työpaikkoja ja investointeja. Syksyllä valmistunut Äänekosken biotuotetehdas tuo välillisesti toimeentuloa tuhansille. Erityisesti Jyväskylän seudulla moni yritys potee jopa työvoimapulaa.

Maakunnan oman päivän historia ulottuu vuoteen 1856 asti. Tuolloin, huhtikuun 18. päivänä, Keski-Suomen maakunta-aatteen puolestapuhuja Wolmar Styrbjörn Schildt nosti käsitteen Keski-Suomi tiettävästi ensimmäistä kertaa julkiseen keskusteluun sanomalehti Suomettaressa.

Sanomalehti Keskisuomalainen perustettiin nimellä Keski-Suomi tammikuussa 1871, ja alusta alkaen lehti otti tehtäväkseen Keski-Suomen ja keskisuomalaisten asioiden edistämisen.

Keski-Suomen hyvän tulevaisuuden rakentaminen vaatii paljon työtä – ja yhteistyötä. Se vaatii myös visioita, jopa unelmointia. Keskisuomalainen haastaakin nyt lukijoita mukaan valokuvakilpailulla, jonka aiheena ovat keskisuomalaiset unelmat.

Kilpailu on avoin kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Voittajan valitsee tuore läänintaiteilija, valokuvaaja Marko Hämäläinen. Hän toivoo kuviin henkilökohtaista näkemystä, arkea ja juhlaa sekä omaperäistä lähestymistapaa omiin unelmiin.

Kaikki kilpailuun 8.4. mennessä lähetetyt kuvat julkaistaan Keskisuomalaisen verkkosivuilla, parhaimmisto myös painetussa lehdessä. Voittaja julkistetaan Keski-Suomen päivänä Paviljongissa. Torilla tavataan!

Kirjoittaja on varapäätoimittaja.