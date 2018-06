Keskusta kaipaa ihmisiä mutta ei autovihaa

Jyväskylän kaupunki kasvaa tulevaisuudessa ytimestään eikä vain rakentamalla uusia asuinalueita neitseelliseen metsään. Näin linjataan kaupungin vuoteen 2030 ulottuvassa keskustavisiossa. Ydinkeskustan asukasmäärä aiotaan kaksinkertaistaa.

Ydinkeskusta on lahoamassa. Aikanaan Jyväskylän keskusta oli esikuva Suomessa. Kävelykatu oli onnistunut ja sitä kopioitiin muissa kaupungeissa.

Nyt kävelykatu ei enää yksin riitä, kun keskustan vetovoima on muutoin pudonnut. Keskustassa ei ole enää ylivoimaista kauppatarjontaa vaan tuoreimmat ja houkuttelevimmat kauppakeskittymät ovat muualla. Seppä ja suurten automarketien alueet vetävät myös väljällä ja ilmaisella pysäköinnillä.

Jyväskylän keskusta alkaa näyttää vanhalta, pieneltä ja ehkä nuhjuiselta. Keskustan ostoskeskukset ovat vanhoja ja niistä puuttuu nykyajan loisto. Parkkitalot on mitoitettu parin kolmen vuosikymmenen takaisille autoille. Moni kokee ne niin ahtaiksi, että ei halua kolhujen pelossa niihin edes ajaa.

Jyväskylän keskusta kaipaa nykyajan silausta. Keskustan ja Lutakon rakentaminen junaradan ja rantaväylän ylitse tuo aikanaan keskustaan uutta. Radan päälle voisi rakentaa vaikkapa näyttävän ostos- ja tapahtumakeskuksen asuntojen lisäksi.

Mutta ennen sitä keskustaan pitää saada lisää elämää. Sitä tulee ihmisistä. Täydennysrakentamisella tavoitellaan yli 30 000 ihmisen kasvua keskustaan. Se olisi merkittävä muutos ja tekisi keskustasta houkuttelevan tapahtuma- ja kauppapaikan.

Mutta keskustavisiossa on myös ongelmansa.

Keskustavisio edellyttää radikaalia muutosta pysäköinnissä. Näin visiossa kirjoitetaan. Ja sitten tulee selitysosa. Pysäköinti vie nyt keskustassa liikaa maapohjaa. Autoparkit pitäisi saada parkkitaloihin. Jakamistalouden uutuudet, kuten yhteiskäyttöautot ja polkupyörät, pitäisi saada käyttöön. Ja talojen asukkaiden asukaspysäköinti pitäisi siirtää parkkilaitoksiin. Tätä osiota lukiessa tulee kylmäävä olo. On aivan kuin tekstin olisi kirjoitettu ideologisesti ja siitä kuultaisi läpi autovihamielisyys. Vaikka olenkin ahkera työmatkapolkupyöräilijä, en jaksa uskoa autottomaan tai edes vähäautoiseen keskustaan.

Myös uusista keskustan asukkaista osa haluaa pitää omaa autoa. Jos se pitää pysäköidä satojen metrien tai jopa kilometrin päähän johonkin parkkilaitokseen, tilanne on hankala. Moni autollinen ei silloin keskustaan muuta ja asujaimisto alkaa valikoitua. Siitä tulisi opiskelijoiden ja pienituloisten alue.

Rakentamisen normien höllääminen keskustassa ja maankäyttömaksun pitäminen kohtuullisena on hyvä linjaus. Nykyisin osa täydennysrakentamisesta kaatuu vanhoihin parkkivaatimuksiin. Silti on pidettävä huolta, että osassa taloja asukkaiden pysäköinti talon pihaan tai talon omaan parkkihalliin on mahdollista.

Pelkillä polkupyörillä, busseilla ja jalankulkijoilla keskusta ei tule vireäksi.

Kirjoittaja on päätoimittaja.